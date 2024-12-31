2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover
打算來開個新系列來記錄2025年的股息，過去我也把每一筆股息通知書公告在限動並收錄在精選中，但想說做成貼文比較便於跟大家分享，自己也容易追蹤。
之前提到我希望在明年達成股息總額70萬的目標，今年股息為54萬，要在一年內增加16萬看起來很困難，不過我也是在今年第二季才正式完成月月配的配置。
明年用月月配跑完一整年加上股息跟槓桿，說不定真的可以突破70萬也不一定，最重要的就是要相信自己，只要相信自己做得到，那就一定可以做到。
1月股息構成為00713+00919+00929共約$46,800，目前手上的高股息除了00929之外，其他像是00878、00713、00919、0056大致上都沒受到降息影響，00929近期不太好沒關係，我有其他標的還有金融股來Cover，問題我認為不大。
今年的我收成豐盛，總資產、股息都有很大的提升，也祝各位老鐵明年都能達成自己設定的目標，成為自己想成為的人，這篇是2024年最後一篇貼文，祝新年快樂，明年也請多指教。
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