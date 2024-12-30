債券ETF 受益人 連三增

迎接2025年，隨美國總統當選人川普重返白宮進入倒數，近來金融市場波動頻頻，在波動升溫之下，屬性相對穩健的債券ETF持續獲得青睞。觀察投信發行的債券ETF受益人，已連三周呈現遞增，近一周以來增加1.7萬人，整體受益人達到202.3萬人。

據統計，近一周受益人數增加超過千人的有群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債、大華投等美債15Y+、元大美債20年、中信優息投資級債、凱基A級公司債。其中00937B人氣旺，單周人數增加5,700人居冠，受益人數也來到32.4萬人。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，市場擔憂川普新政可能導致通膨走揚風險，對近期金融資產表現帶來干擾，聯準會12月降息一碼雖符合預期，也調整未來兩年利率預測，顯示放慢降息主因考量未來川普政策的不確定性。倘若新政策對通膨影響沒那麼大，未來降息預期仍有校正上修的空間，整體而言降息趨勢仍未改變，債市投資仍屬有利。在同步考量收益與資產品質兩大要素下，以結合ESG概念的長天期BBB級債最值得留意，而BBB級債的收益水準也相較一般投等債更具吸引力。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，不少投資人在傳出降息可能消息時，便陸續布局長天期美國公債，希望有機會賺取資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。