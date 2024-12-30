今年ETF新兵 叫座不叫好

2024年一共有33檔ETF新成立，吸金超過3,600億元，創下ETF史以來最佳年度募集金額，但受到行情震盪影響，這些今年度掛牌的ETF價格（含息）平均下跌2.97%，且僅八檔繳出正報酬，約占24.2%標的，報酬率介於0.08%至6.9%間。

根據投信投顧公會資料顯示，2024年新掛牌檔數雖然未能創下新高，但吸金能力卻是一流，以個別標的來看，ETF史上募集最佳前四強都出現在今年，分別為元大台灣價值高息的1,751.94億元、統一台灣高息動能的531.37億元、中信上游半導體174.49億元、元大航太防衛科技164.02億元，且前三強ETF成立時間都在3月。

其中，元大台灣價值高息不僅刷新台股ETF最強募集記錄，也相當有可能成為單一ETF的募集天花板。而海外股票ETF則是由中信上游半導體打破過往紀錄。

根據CMoney統計至12月30日，2024年間掛牌的ETF的投資類型包含13檔債券、十檔台股、五檔日股、四檔全球、一檔亞洲，且多數並未站回發行價；繳出正報酬依序為凱基美國非投等債、群益優選非投等債、台新美A公司債20+、復華日本龍頭、中信亞太高股息、中信優息投資級債、兆豐電子高息等權、凱基A級公司債，以債券ETF占多數。

績效最佳的凱基美國非投等債經理人鄭翰紘表示，隨著聯準會對於美國新政府的政策影響討論浮上檯面，對於未來利率走向的預估需更為謹慎，債市布局若過度期待大幅降息，恐怕承擔過多的利率風險，相對而言在經濟前景仍佳的前提下，債券違約率則有望持續維持在低檔，建議可適度向下放寬信評標準，以追求票息收入為主要考量。

股票部分，表現最佳是復華日本龍頭，展望後市，經理人劉昌祚表示，日股目前估值相對較低，若內需回溫、公司治理改革紅利持續，加以溫和通膨及正常化的貨幣政策，將有利日股維持多頭走勢，由於市場資金偏好大型股，建議可透過聚焦擁有跨國競爭優勢的產業龍頭股日股ETF，掌握相關投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。