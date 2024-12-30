股票型ETF 資金退潮

時值歲末耶誕假期，美股交投清淡。近一周整體股票型ETF出現266.2億美元資金流出，其中，美國、亞洲、中國、歐洲分別流出307.4億、23.1億、16.4億、3.0億美元，但日本獲0.2億美元資金流入。

富蘭克林證券投顧表示，展望美國勞動市場依舊強健，經濟朝正向發展，然而未來市場也將面臨地緣政治及川普的經濟政策等不確定風險。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜‧德賽指出，川普的政策若被充分執行，十年期公債殖利率將可能高於5%，但考量共和黨對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆幅度，這可能壓抑十年期公債殖利率上行空間處於4.5%至5%區間。

主要股票型ETF資金流向統計

現階段建議以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間及川普政策行情。

此外，2025年第1季將迎接川普2.0新政，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心，掌握收益、川普紅利及類股輪動機會，建議兵分三路，除了創新科技產業型基金外，建議逢震盪加碼美國小型股票型及公用事業／基礎建設產業型基金，卡位川普紅利，美國外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，美國經濟保有韌性，聯準會降息步調雖放緩，但整體仍朝寬鬆方向前進，金髮女孩經濟可望持續，雖然川普將上任，其政策動向備受關注，不過預期川普將朝放寬管制及延長減稅措施的方向前進，有助於提高企業信心與盈利能力，因此對於美股後市表現審慎樂觀看待。

在投資方面，新科技（如AI應用、軟體服務）、新消費、新基建（如電力運輸、電網增強）三大主題仍值得持續留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。