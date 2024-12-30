台股不香了嗎？資金轉進海外ETF、這檔爆量成交均值奪三冠

台股封關前量能持續降溫，30日成交量縮到2,666億元，低於月均量3,650億元，台股ETF交投也趨冷，資金明顯轉進海外ETF當避風港。統一FANG+ETF（00757）因為坐擁十檔科技天王當靠山，逢拉回大舉吸引投資人追捧，30日成交量爆出13,290萬張，創歷史新高量，當日成交值近14億元，居海外ETF之冠，近一周與近一月的每日成交均值也都是海外ETF的「南波萬」，勇奪成交均值三冠王。

據CMoney統計，00757 30日交投火熱，憑藉海外股王的優勢，也推升成交值衝出13.98億元，是金額唯一突破雙位數的海外ETF，第二名富邦NASDAQ僅成交3億餘元，相差甚鉅，顯示00757買氣明顯遙遙領先群雄。00757平時均量都維持在六千多張，近一周的每日成交均值6.4億元、近一月的每日成交均值6.37億元，表現穩健，穩坐海外ETF人氣王。

投資專家表示，00757為追蹤美股尖牙指數的ETF，目前美股市值前六大巨頭都是00757成分股，分別是蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、亞馬遜、GOOGLE、META，這些飆股也都是今年貢獻美股大漲的重要功臣。00757之所以站上百元之後屹立不搖，表現看回不回，就是靠每檔成分股都是創新成長型龍頭股加持。

投資專家指出，用一檔ETF就能完整打包趨勢走在最尖端的全球霸主，成了00757成交量節節攀升的關鍵，進一步分析受益人數現況，截至上周五，00757單周大增1,489人，最新受益人數攀升至58,519人。今年以來已經增加超過3萬人，人數翻倍成長，增幅達115.37%，可以看出愈來愈多投資人進場持有。 30日成交值前十大海外ETF。資料來源：CMoney，按成交值排序，單位：億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。