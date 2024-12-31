買0050該定期定額或梭哈？網籲8字投資鐵則：跌少小買、跌多大買

近期0050的股價受市場波動影響呈現震盪走勢。由於全球經濟前景不明朗，加上國內外政策變動及利率影響，市場情緒較為謹慎，導致指數型ETF如0050的表現波動加劇。不過，長期來看，0050作為追蹤台灣50大市值公司的ETF，其整體表現與台股大盤密切相關，具有較高穩定性和成長潛力。投資者普遍關注目前是否為適合分批進場或長期布局的時機，需視自身風險承受能力與資金安排進行規劃。

一名網友在論壇Dcard發文詢問關於投資0050的策略，想了解是應該每月定期定額購入，還是應該累積資金等待股價下跌時一次性投入「梭哈」。該網友希望獲得其他投資者的建議，以制定更適合自己的投資方式。

其他人留言「定期定額+回檔加碼，像是19、20號就很適合加碼」、「有閒錢就買」、「您好，定期定額買，看到跌比較多再單筆買一些」、「跌少小買、跌多大買，最符合人性」、「下禮拜一開盤直接梭哈就好了，很多研究都證明過了」、「可以定期定額一些，留一些現金，逢低的時候就可以加碼」。

另有人推薦其他標的，留言「買0050反而推00757」、「相信0050 或 006208的話，直接正2吧」、「買006208比較好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。