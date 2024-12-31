月投1萬買006208、VOO 但沒錢逢低加碼能賺嗎？過來人曝績效

定期定額很適合沒有時間看盤的投資人，有網友每月投入1萬元定期定額投入006208、VOO，他擔心自己沒有辦法逢低加碼，可能長期下來報酬率並不高。其他人則直呼「多慮了」，並鼓勵他，「或許定期定額的獲利沒有all in高，但以大盤長期向上的角度來看定期定額也不會差到哪裡去，好的標的就定期投入長期持有，剩下的就交給時間吧」。另有過來人分享自身總報酬已達48%。

一名網友在論壇Dcard發文，分享自己剛開始定期定額投資006208與VOO的經驗。他表示每月固定投入一萬元，但因有房貸、車貸及養育小孩的經濟壓力，無法像其他投資人那樣在市場小跌或大跌時進行額外加碼，也需要保留現金應急。該網友詢問，在無法加碼的情況下，若以定期定額的方式投資五至十年，是否能夠實現理想的報酬率？他希望能獲得其他投資者的建議與經驗分享。

其他人留言「如果真的會怕就乾脆全部存定存就好，或是乾脆每個月拿5000直接定期定額一檔，剩下5000當妳的備用金」、「我建模型算過，報酬率我用0050的20年平均報酬 9.8%來算。第20年，假設總共投入1000萬 最後收回來大概是2400萬，所以大概2.4倍，假設每年只投入12萬、20年總投入240萬，最後收回來大概576萬」、「就是穩穩賺市場報酬，要賺更多就要扛風險例如借錢買大盤etf或是正二」。

另有網友分享自身績效，「2022持續每個月投1萬的帳戶，目前總報酬48%左右」。還有人建議「十年算蠻短的，報酬可能會沒那麼好，至少要放二十年以上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。