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買00687B賠3%就賣出 他見「散戶畢業文」警覺：離底部不遠了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00687B變化。圖／聯合報系資料照片
網友討論00687B變化。圖／聯合報系資料照片

00687B股價震盪，有散戶撐不下去認賠賣出，PTT警覺「可能離底部不遠了」，直呼「是不是可以慢慢進場了？」有人認為，「債永遠都會有債息，放久了遲早回來，反觀股票，買到傳產套一輩子都回不來，債券跌10%，每年3%利息算4年就回來了」。

近期，00687B的股價表現受到市場波動影響略有震盪，雖然短期內出現下跌，但整體跌幅尚屬可控。投資人對該標的未來的市場動向抱有分歧，部分人認為市場底部臨近，可能迎來反彈空間，但仍需謹慎關注相關風險與市場趨勢。

一名網友在PTT發文分享朋友的投資經歷，指出朋友因無法忍受00687B的股價波動，今日忍痛認賠賣出，實際虧損僅約3%。該網友認為，散戶出現「畢業文」往往意味市場接近底部，並猜測此時或許是分批進場的機會。

其他人留言「美債跟散戶畢業文有什麼關聯？」、「美債要等老鮑明年又改口不降息，停損潮再來買股」、「台灣散戶氣氛可以影響到美國國債？」、「債券3趴停損乾脆不要投資了，退出股市債市所有投資」、「3%為什麼退出？他買的理由基礎薄弱到如此沒信心？」

還有人說「股票20到30%都肯抱了，3%跑真的是笑話」、「美債散戶籌碼敲不動，所以跟散戶停損沒有關聯，個股才會因為散戶籌碼少，主力要拉股價變容易」、「以美債的波動事後證明，波動也很大」、「3%都受不了，真的是菜雞」、「這很明顯是被一堆債酸嚇到停損的，其實沒賠很多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 PTT 債市 利息 美國

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