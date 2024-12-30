快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF今年受益人數暴增逾400萬 00878超越台積電中鋼

中央社／ 台北30日電
短短1年內，台股ETF受益人數暴增超過400萬人。台股示意圖／中央社
短短1年內，台股ETF受益人數暴增超過400萬人。台股示意圖／中央社

回顧2024年台灣投資市場，ETF成為熱門顯學，短短1年內，台股ETF受益人數暴增超過400萬人，已衝破千萬人大關。其中國泰永續高股息ETF（00878）最新受益人數155.47萬人，不僅穩居國內ETF之冠，更超越台積電、中鋼，成為台股股東人數第1名，寫下多項紀錄。

台股今年表現強勢，漲幅居全球股市前3名，不過截至12月27日，外資今年以來累積賣超台股約新台幣6702億元，全年恐創下史上第2大年度賣超金額紀錄，台股主要靠內資撐盤，而背後最重要關鍵因素就是ETF。

根據統計，國內ETF近期受益人數已衝破千萬人大關，今年以來受益人數增加超過400萬人，增幅將近7成。

熱門ETF的受益人數，甚至超越台積電、中鋼等熱門股。目前國內受益人數最多的ETF 00878，今年5月受益人數首度超過把持龍頭多年的中鋼，躍居台股股東人數最多的人氣王，雖然7月一度被台積電超車，但10月重新奪回冠軍至今，根據集保結算所截至上週五的公布資料，00878最新受益人數為155.47萬人，創下台灣ETF受益人數最高紀錄，持續穩居股民最多的台股標的。

另外國內投資人錢進被動式操作的ETF基金，資金間接流進台股，也為台股提供強勁支撐。

00878是目前國內資產規模第2大的ETF，僅次於老牌的元大台灣50（0050）。根據統計，00878截至12月30日最新基金規模達到新台幣3802.92億元，比起去年底的2493.58億元，足足增加1309.34億元，增幅高達52.5%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 台股

延伸閱讀

台股下跌85點收23190點 台積電收平盤1090元

2024台股漲幅「全球第2」！為何今年外資大賣超卻沒重挫？老謝點出關鍵

投顧：台股關注1月CES展與台積電第1季法說會

封關倒數！台股今年看漲三成 12月、Q4收紅可期

相關新聞

00878「新國民ETF」台股最多股東數的人氣王！ 2024年寫下四大驚喜

回顧2024年，今年5月17日時，00878受益人數來到1,269,986位，首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話，00878以成立4年「新國民ETF」之姿，躍居成為台股最多股東人數的人氣王...

0050、006208、0056、00690…買ETF要看報酬率而非殖利率！ KN先生：股價不太漲還是賺輸別人

你買ETF是不是會去挑年化殖利率最好的，其實這是ETF的（殖利率迷思），應該去看的是（總報酬率）。

00878＋00919＋0056…65歲規畫退休金至少本金400萬！ 泰北哥：一半買平衡型基金

那400萬可以怎麼規劃？一部分買平衡型基金（股債合一)，也許可以投入一半，另外一半，可以買高股息的組合，例如：「0056+00878+00919」或其他，這可以討論。

2024年股息破百萬…時運也很重要！R爸「真的很幸運」：活在這個繁榮世代

年輕朋友可能不知道，連標普五百都有不只一個「失落的十年」。最近一次的2000～2009年，平均年化報酬率是-6.5％...我們能活在這個繁榮世代，真的很幸運。

景氣燈號維持在黃紅燈！ 達人：持續定期定額扣款買入市值型ETF

景氣燈號是我對市值型ETF的操作參考，這個操作建築在金額的多寡，而非停止投資；換句話說，就是持續定期定額扣款買入市值型ETF，只是在黃紅燈以上的時候就會減少投入的資金而已。

兩年前00878僅有36張…現在00713、00919、0056各100張！ 存股哥：不要主動說服你周圍的人

分享幾個老鐵的留言，老鐵A說兩年前追蹤我的時候只有36張00878，兩年後00878、00713、00919、0056各100張，他說今年30 歲想在35歲就退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。