快訊

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

夯！ 「國民ETF」00878締造五大驚奇

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

高股息ETF今年席捲全台，成為熱搜關鍵字，盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息（00878），今年度帶給投資人多項驚奇表現，在受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現，創下00878成立以來多項全新紀錄。

回顧2024年，今年5月17日時，00878受益人數來到1,269,986位，首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話，00878以成立4年「新國民ETF」之姿，躍居成為台股最多股東人數的人氣王，雖第三季7月時台積電（2330）曾一度超車，但00878後來居上，10中旬重回冠軍，並在11月15日受益人數衝破150萬大關，為台灣ETF創下最高紀錄，目前擁有155萬名股民，持續穩居股民最多的台股標的。

00878今年度帶給百萬投資人的第二大驚喜是7月10日宣布要調降保管費，原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878，公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%，經保費率合計僅有0.28%，讓150多萬股民開心受惠，無論大戶、退休或小資族，都能享受更低的投資成本，輕鬆持有00878。

00878的第三大驚喜是規模再創高，今年以來00878規模第1季至第4季穩健增長，分別增加155.08億元、272.02億元、353.73億元，以及第四季的528.51億元，全年度總計增加新台幣1309.34億元，截至12月30日，基金規模3802.92億元，相較2023年底的2493.58億元增加幅度高達52.5%，規模在全台ETF中排第二。

第四項紀錄則是今年9月時，00878定期定額戶數已連續增加43個月，連續3年半以來，每個月皆呈現增加趨勢，11月00878的定期定額戶數為303,316，為全類型ETF第一。

在配息部分，2024年第1季至第4季配息金額分別為0.40元、0.51元、0.55元及0.55元，全年度合計2.01元，相較2023年的1.24元，年增62%。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878採取穩健策略，追蹤國際知名的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，2020年4月剛成立時，為台灣首檔季配型的股票ETF，以現金殖利率加權，結合ESG及高股息，精選強而有力標的，強調產業均衡分散，注重過去三年的EPS及公司市值。

00878如同國泰金控在資產管理的理念「夠穩健才能靈活前進」，展望2025年，台股在AI帶動下可望維持多頭格局，而台股另一大支撐為金融業，今年獲利表現出色，Fed已展開降息周期，2025年對金融股亦是利多，00878成份股包括六成電子及二成金融，看好基金明年表現，建議投資人定期定額00878，簡單投資也能是高效理財。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

延伸閱讀

台股輪動 營建股成撐盤要角漲2.5％ 這兩檔衝漲停

00878「新國民ETF」台股最多股東數的人氣王！ 2024年寫下四大驚喜

凱基證券落實 ESG 獲肯定 奪下 TCSA 企業永續獎兩項大獎

封關倒數！台股今年看漲三成 12月、Q4收紅可期

相關新聞

00878「新國民ETF」台股最多股東數的人氣王！ 2024年寫下四大驚喜

回顧2024年，今年5月17日時，00878受益人數來到1,269,986位，首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話，00878以成立4年「新國民ETF」之姿，躍居成為台股最多股東人數的人氣王...

0050、006208、0056、00690…買ETF要看報酬率而非殖利率！ KN先生：股價不太漲還是賺輸別人

你買ETF是不是會去挑年化殖利率最好的，其實這是ETF的（殖利率迷思），應該去看的是（總報酬率）。

00878＋00919＋0056…65歲規畫退休金至少本金400萬！ 泰北哥：一半買平衡型基金

那400萬可以怎麼規劃？一部分買平衡型基金（股債合一)，也許可以投入一半，另外一半，可以買高股息的組合，例如：「0056+00878+00919」或其他，這可以討論。

2024年股息破百萬…時運也很重要！R爸「真的很幸運」：活在這個繁榮世代

年輕朋友可能不知道，連標普五百都有不只一個「失落的十年」。最近一次的2000～2009年，平均年化報酬率是-6.5％...我們能活在這個繁榮世代，真的很幸運。

景氣燈號維持在黃紅燈！ 達人：持續定期定額扣款買入市值型ETF

景氣燈號是我對市值型ETF的操作參考，這個操作建築在金額的多寡，而非停止投資；換句話說，就是持續定期定額扣款買入市值型ETF，只是在黃紅燈以上的時候就會減少投入的資金而已。

兩年前00878僅有36張…現在00713、00919、0056各100張！ 存股哥：不要主動說服你周圍的人

分享幾個老鐵的留言，老鐵A說兩年前追蹤我的時候只有36張00878，兩年後00878、00713、00919、0056各100張，他說今年30 歲想在35歲就退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。