夯！ 「國民ETF」00878締造五大驚奇

高股息ETF今年席捲全台，成為熱搜關鍵字，盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息（00878），今年度帶給投資人多項驚奇表現，在受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現，創下00878成立以來多項全新紀錄。

回顧2024年，今年5月17日時，00878受益人數來到1,269,986位，首度超越多年來台股由中鋼把持的第一名神話，00878以成立4年「新國民ETF」之姿，躍居成為台股最多股東人數的人氣王，雖第三季7月時台積電（2330）曾一度超車，但00878後來居上，10中旬重回冠軍，並在11月15日受益人數衝破150萬大關，為台灣ETF創下最高紀錄，目前擁有155萬名股民，持續穩居股民最多的台股標的。

00878今年度帶給百萬投資人的第二大驚喜是7月10日宣布要調降保管費，原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878，公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%，經保費率合計僅有0.28%，讓150多萬股民開心受惠，無論大戶、退休或小資族，都能享受更低的投資成本，輕鬆持有00878。

00878的第三大驚喜是規模再創高，今年以來00878規模第1季至第4季穩健增長，分別增加155.08億元、272.02億元、353.73億元，以及第四季的528.51億元，全年度總計增加新台幣1309.34億元，截至12月30日，基金規模3802.92億元，相較2023年底的2493.58億元增加幅度高達52.5%，規模在全台ETF中排第二。

第四項紀錄則是今年9月時，00878定期定額戶數已連續增加43個月，連續3年半以來，每個月皆呈現增加趨勢，11月00878的定期定額戶數為303,316，為全類型ETF第一。

在配息部分，2024年第1季至第4季配息金額分別為0.40元、0.51元、0.55元及0.55元，全年度合計2.01元，相較2023年的1.24元，年增62%。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878採取穩健策略，追蹤國際知名的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，2020年4月剛成立時，為台灣首檔季配型的股票ETF，以現金殖利率加權，結合ESG及高股息，精選強而有力標的，強調產業均衡分散，注重過去三年的EPS及公司市值。

00878如同國泰金控在資產管理的理念「夠穩健才能靈活前進」，展望2025年，台股在AI帶動下可望維持多頭格局，而台股另一大支撐為金融業，今年獲利表現出色，Fed已展開降息周期，2025年對金融股亦是利多，00878成份股包括六成電子及二成金融，看好基金明年表現，建議投資人定期定額00878，簡單投資也能是高效理財。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。