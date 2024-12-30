富邦台灣旗艦動能50 ETF獲准募集 將強勢登場

2024年投資大趨勢的關鍵字，絕對少不了市值型ETF。富邦投信睽違兩年，打造減波動、追動能、降成本的年度市值型ETF大作，鎖定大型強勢股的富邦台灣旗艦動能50 ETF，預計將於2025年2月募集，該ETF已於12月26日獲准募集，發行價僅10元，是目前市場上最便宜的市值型台股ETF。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，2025年台股十分有利大型強勢股，從2025年獲利成長的角度，推算2025年台灣加權指數的高點位置，根據彭博預估各類股獲利狀況，只要2026年業績維持雙位數成長，2025下半年將有機會挑戰26000~28000點。儘管受到美國新任總統川普政策效應影響，台股偏震盪，然徐翊達認為，AI應用仍在陸續實現中，半導體景氣也才是谷底回升的第二年，台股後市高點可期，預期呈現震盪上行走勢，因此，看好台股的投資人應該在拉回時勇敢買進。目前正是鎖定大型強勢股的最好投資時機，也就是說，若能找到比大盤更強勢的投資選股邏輯，便有機會掌握長期打敗大盤的關鍵密碼。

此外， 2024年可以說是市值型ETF的天下，富邦投信長期致力於市值型ETF的發展，從台股到陸股、日股、美股、歐洲，甚至印度、越南等市場，皆有相關市值型ETF商品，檔數超越同業發行業者，可說是市值型ETF專家。根據台股ETF集保戶股權分散統計至12月27日顯示，富邦台50(006208)ETF總受益人數已超越60萬人，年增逾30萬人、成長率高達106%。而根據投信公會統計，截至第3季，006208總受益人數是國內基金中第七大，同時也是第二大市值型ETF，可說是今年十分受投資人青睞的黑馬。

有鑑於富邦投信過去發行富邦臺灣中小（00733）ETF的成功經驗，此次特別將動能強勢股的概念複製到大型股，打造出「富邦台灣旗艦動能50 ETF基金，對於期望有00733動能選股、又希望有006208兼具大型股投資的投資人來說，無疑是最佳解方。

富邦投信指出，富邦台灣旗艦動能50 ETF基金追蹤指數為臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，指數編制邏輯納入市值篩選，聚焦台股發行市值前200大，把握潛力新星同時，更輕鬆掌握台股門面優等生。同時，透過Alpha篩選找出趨勢產業，隨市場變化每年兩次調整，精準蒐羅當前趨勢Alpha產業。至於權重配置則以Alpha進行因子增益，捕抓趨勢產業中的潛力新星，排除市場上漲多個股，再以趨勢產業個股Alpha排序選股，抓住該產業輪動機會，才能不漏掉補漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。