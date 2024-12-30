0050、006208、0056、00690…買ETF要看報酬率而非殖利率！ KN先生：股價不太漲還是賺輸別人
你買ETF是不是會去挑年化殖利率最好的，其實這是ETF的（殖利率迷思），應該去看的是（總報酬率）。
我們來看ETF排行榜目前年化殖利率最高的是00690兆豐藍籌30
但是拉出0050和006208的報酬率比較圖我們就可以看到00690其實是報酬率墊底的，甚至輸給大盤。
如果跟市值型比不準的話，我們再把0056帶進來比這邊看到一年的報酬率0056輸給00690，但看到3年報酬率比較00690再度輸給0056，以00690和0056比較的話差不多有贏有輸，但這兩檔都是高殖利率代表，論報酬率都是輸給市值型一大截。
所以我們不能只看殖利率應該把總報酬率帶進來看，如果配很多現金給你但股價不太漲整體來說還是賺的比別人少。
ETF不要看殖利率要看總報酬率
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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