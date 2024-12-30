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00878＋00919＋0056…65歲規畫退休金至少本金400萬！ 泰北哥：一半買平衡型基金

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

要退休了，退休金不夠如何規劃？

剛看到孫太發一篇文，對一則網友在社團發的問題：65歲老爸撥300萬買「00878＋00919＋0056」月月領3萬好嗎？

看過孫太的分析，非常不錯，我以快60歲的已退休者，也說一下我的看法。

400萬說實在的少了點，因為不管你用什麼方式規劃，都有一定的風險，怎麼說呢？

首先，本金本就不多了，年紀又是65歲，市值型想都不要想，萬一金融風暴一來，股價大跌，每天都睡不著，所以，要讓本金高速成長，對這個年齡來說，是一個奢望，如果是退休前10年，或退休年紀較輕（50多歲），或是已有投資經驗的老者，才有一些可能。

這個年紀，需要的是安全感，在本金穩固下，有一定的現金流產出，最後才是本金的成長。

有一點需特別留意，加強防詐意識，錢就不多了，再被騙走，那就只能貧窮度過餘生，所以，任何人想動這個錢，你都要跟他拼命就對了！有人要借用，你只要想，萬一沒還，你可能會去睡公園，子女也不借，因為很多案例都是被子女借走敗光的。

那400萬可以怎麼規劃？一部分買平衡型基金（股債合一)，也許可以投入一半，另外一半，可以買高股息的組合，例如：「0056+00878+00919」或其他，這可以討論。

為什麼不大部分或全部買高股息組合就好呢？大家應該知道，股票型高股息ETF的股息，會隨著市場變動的，所以，當你算出來可以每月大約3萬元，也許今年或明年，突然就變少了，萬一股息少到剩一半，那怎麼辦？

所以，基金的部分，約是半年左右調息一次，不會忽多忽少，比較能保證生活品質？那如果這樣，為什麼不全部放基金呢？是可以，但有兩個原因：一是：不同區域可以風險分散，二是：有時高股息的總報酬比較高。

可能很多人會說：我生活過得很節儉，不用這麼多！但現實面，有時不是你能決定的，先不要說旅遊，畢竟如果本金不多，又是65歲的年紀，旅遊盡量就是國內走走或每年存一些旅遊基金，該年沒有用到的錢（需先扣除一些要再投資的錢），再來旅遊。

畢竟本金太少，5~60歲可能沒問題，就怕活太久。到7~80歲以後，醫療費用會提高很多，有健保沒錯，很多病需自費或健保不補助的。

還有一些是想不到的，年輕時牙齒壞掉，可能裝個牙套，年紀大了，牙根壞了，必須拔除，此時有兩個選擇，直接缺牙或植牙，非門牙或主要的部分，缺就缺了，就怕一些重要部位的牙齒，沒植牙，後續吃飯會越來越辛苦！

另外，5~60歲，剛退休或退休一陣子，父母剛好就是8~90歲，萬一需負擔父母的醫療費用，通常又會是一筆費用。

結論

此範例本金少，但很真實，可能是很多人會碰到，不管用何種方式，剛開始的10年，用不到的費用，盡量再投資，至少讓你的資產成長到一個高度，若不小心動到本金，後面會更加辛苦！

那何時可以動用本金？假設算餘命結束是85歲，扣掉目前的歲數（假設現在是65歲），那就是20年，所有的本金除以餘命年數，得出的金額是每年可用的金額（最好加個2~30%）。

假設已多出很多，後面就可以用的較為寬裕了！

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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