2024年股息破百萬…時運也很重要！R爸「真的很幸運」：活在這個繁榮世代

2024是內外豐盛的一年。回顧去年底許下的願望，幾乎都有實現。

分享書籍心得，強迫自己閱讀，遠赴美國追尋、還在機場寫文章、股息破百萬、出版自己的書...看似值得稱羨的事物，其實有多不容易，只有自己知道。

今年靠著某幾檔公司大爆發，把中概股虧損補回來還有賺，我很感恩上帝的給予。

投資固然要做功課，但其實時運也很重要。

年輕朋友可能不知道，連標普五百都有不只一個「失落的十年」。最近一次的2000～2009年，平均年化報酬率是-6.5％...我們能活在這個繁榮世代，真的很幸運。

40歲的這一年，自己與家人身體健康平安，愛人陪在身旁，學生乖巧上進，這樣足矣。

在此寫下明年的願望，運用踏實感的練習過每一天，期待2025年也一起繼續豐盛，也繼續給予。

我們一起理財理心，也一起慢慢存，穩穩存，往財務自由的目標前行。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。