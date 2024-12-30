景氣燈號維持在黃紅燈！ 達人：持續定期定額扣款買入市值型ETF

上週五國發會發佈 113年11月景氣對策信號資訊，分數從原本掉到32分的狀態，變成上升2分到34分，而燈號則是維持在黃紅燈。

新聞稿重點如下：

1.受惠AI應用需求仍殷，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，致海關出口值、製造業銷售量指數轉呈黃紅燈。

2.同時指標經回溯修正後連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續四個月下滑，須密切關注後續變化。

3.AI應用衍生對算力強勁需求，且我國半導體供應鏈具競爭優勢，出口成長動能可望延續。

4.受惠半導體供應鏈持續擴充高階產能及設備、國際大廠擴大對臺投資，以及政府積極協助廠商朝向淨零與數位轉型，均有助推升投資動能。

5.軍公教調薪、基本工資調升及企業獲利成長，加上政府持續推動減輕人民負擔措施，將挹注家庭可支配所得，帶動民間消費增加。

在負面消息方面，川普總統對經濟的影響、地緣政治情勢變化、中國經濟前景是比較大的變數，投資人應該多加密切注意。

景氣燈號是我對市值型ETF的操作參考，這個操作建築在金額的多寡，而非停止投資；換句話說，就是持續定期定額扣款買入市值型ETF，只是在黃紅燈以上的時候就會減少投入的資金而已。台股大盤線形長期而言是由右下往左上發展，如果日常沒有資金的需求，我就以不變應萬變來繼續這個投資計畫啦！

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