兩年前00878僅有36張…現在00713、00919、0056各100張！ 存股哥：不要主動說服你周圍的人

前天發了限動請老鐵們分享自己的喜悅，很多人在短短的時間累積出相當多的張數、股息，有老鐵分享自己買房的喜悅，有好幾個今年就買了2間，也很多人才剛起步，但看到自己終於開始累積資產創造現金流，覺得很有成就感。

看到自己的人生變得越來越好，我想這也是存股人所追求的最終目標，那就算其他人不認同你的方法其實也無所謂，人生是自己的，自己過得好比較重要，讓自己的資產、現金流越來越多，比上網吵架吵贏對方更重要。

分享幾個老鐵的留言，老鐵A說兩年前追蹤我的時候只有36張00878，兩年後00878、00713、00919、0056各100張，他說今年30 歲想在35歲就退休。

老鐵B說00878有158張、00919有196張，短短半年就領了39萬股息。老鐵C說用了我的方法後00919有200張、00878有90張、00927有60張、00929有50張，類似的留言很多很多，之後我也會收錄在精選限動中。

存股人有個很大的特點就是單支標的的張數都非常多，無論是早期的金融股存股時期或是近三年以高股息為主，100張、200張、300張都不是很稀奇的事。

對比你身邊親朋好友、同事的配置，標的零零散散，每支張數都不多，有的賺有的賠，然後總報酬也沒有很多，這樣的人你身邊一定好幾個，可能你一季的股息就比他的帳面報酬高非常多了，當然這種爽感放在心裡就好。

我常說不要主動說服你周圍的人來存股，因為他們不可能相信你，還會覺得你在騙然後說領股息只是左手換右手，沒關係，存股人就把自己的人生過好就好，讓自己變得越來越好才更有說服力。

最後跟大家分享一個最近學到的名詞「鬆弛感」！對生活有餘裕擁有選擇權，你就會有「鬆弛感」，一種所有事都在你掌握之中的感覺，當你身邊的人還在為柴米油鹽醬醋茶煩惱，你卻有能力雲淡風輕看待所有事物，相信我，別人絕對會感受到你身為存股人才有的氣場，就是「鬆弛感」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。