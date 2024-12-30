每月花5-10萬買ETF…這就是現金流的威力強大所在！ 存股哥：不信00878連6％殖利率都配不出來

今年最後一個月買進$117,000，現金流拉上來之後，每個月大概都買5-10萬左右，股息再投入之外其他資金來源為股票質押，如果沒有現金流那以我3萬多的薪資根本不可能一個月買10萬，這就是現金流威力強大之所在。

隨著股息不斷投入我的總值也會越來越高，也就是說我能用股票質押繼續槓桿，如果維持率抓200%的話，每投入10萬我就能用股票質押再借5萬，換句話說我的每一分錢其實有1.5倍的威力，存股配質押根本就是天造地設的一對。

這是一個正向的金錢循環，存股、領股息、再投入、質押、本金增大、領更多股息、再投入更多金額、繼續質押、本金衝得更大...如此無限循環下去，理論上只要有穩定的現金流，你可以擁有永無止盡的資產，因為錢會源源不絕的生出來。

可能會有人說這招的缺點就在於高股息無法永遠配到8%-10%那麼高，像是今年下半年的降息風，高股息就常常為人詬病，其實我一開始在用00878質押的時候殖利率也只有抓6%左右，一支好的高股息ETF我不認為連一年6%都配不出來。

正所謂本大利小利不小，就算就算校正回歸到2年前的6%，以我目前的部位一年要領個50萬股息還是沒什麼問題的，重點仍在於要想辦法盡可能地衝高本金，然後股息再投入，再讓時間複利祝你一臂之力。

當然說是很簡單，實際執行起來你會遇到很多難關，像是股價下跌時還要你股息再投入持續存股，像是配息減少時依然要你股息再投入持續存股，光是這兩點絕大多數的人就做不到了，這也是存股困難的地方，存股執行起來很簡單，難在你要去克服心中的恐懼，這才是存股最大的挑戰。

月初有個老鐵跟我說他00929停損在17.5左右，最後賠了10萬出場，我問他幹嘛賣？他說因為恐慌的氛圍太害怕了，當然我也不知道股價會如何走，事後論的話如果那位老鐵再堅持2個禮拜，他一股可以拚0.74元回來（今天00929收18.24），也許回到18塊以上之後恐懼就會減少大半了吧！

也希望你我都能在長期投資這條路上，找到屬於自己的致勝之道，只要這個方法能讓你贏，對你來說就是最好的方法，共勉之。

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