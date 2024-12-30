00878存365張cover每一天的開銷！ 小師傅：現在不工作也能靠股息生活

我最初認識ETF，是因為樂活大叔，他分享他的「K大於80賣，K小於20買」的方式，讓我開始接觸並而買進0050，後來我又看不敗教主的書，看了一陣子後，又去讀闕上又老師的書《阿甘投資法》。

看完後，我覺得闕老師的投資方法很簡單，所以接著又去買了美股SPY，準備長期投資30年。後來，我關注到孫太太的分享，每次看著PO出00878的配息通知書，都讓我心生羨慕。最後，我又看到大俠武林存兆豐金，他提到用股息cover每一天的生活，讓我也想存365張00878來cover每一天的開銷。

經歷過各大門派的招式後，還有多次股災的洗禮，我的經驗值大幅提升，也收穫了不少，最後，這些經驗內化成了屬於我自己的投資方法，現在我的股息收入，基本上已經可以讓我達到不工作也能cover每一天的生活開支。

不過，我其實也不排斥上班，因為對我來說，財務自由定義就是可以「彈性選擇自己要過的生活方式」，我隨時能把時間用在自己認為有價值的地方，這就是我所追求的，現在我有房子，日子過得可以，還能到處旅遊，無聊的時候，就去體驗一下去上上班交個朋友，如果哪天我真的選擇離開原本的工作，那也一定是因為有更重要的事情需要我去完成。

說真的，看到我身邊財務自由的人，背後的努力和辛勞，往往是很多人無法想像的，他們剛開始需要付出極大的努力，持續不懈的賺錢，才能達到財務自由的目標。當然，若有富爸爸的支持，那就另當別論，所以，一般人從年輕的時候，就要趁早開始有紀律的存錢、投資理財，經過幾十年的努力，才會有機會邁向財務自由，取得人生的主導權，做自己想做的事情。

越早覺悟

越早努力

越早財務自由

真的要趁早

有想法是不夠的

還要有行動力跟執行力

just do it

做就對了

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