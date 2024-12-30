快訊

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

國家精銳盡出辦柯文哲…用力過猛 民進黨割草不成反自傷

卡特百歲逝世：美國與台斷交的兩面政策成功嗎？

00878存365張cover每一天的開銷！ 小師傅：現在不工作也能靠股息生活

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

我最初認識ETF，是因為樂活大叔，他分享他的「K大於80賣，K小於20買」的方式，讓我開始接觸並而買進0050，後來我又看不敗教主的書，看了一陣子後，又去讀闕上又老師的書《阿甘投資法》。

看完後，我覺得闕老師的投資方法很簡單，所以接著又去買了美股SPY，準備長期投資30年。後來，我關注到孫太太的分享，每次看著PO出00878的配息通知書，都讓我心生羨慕。最後，我又看到大俠武林存兆豐金，他提到用股息cover每一天的生活，讓我也想存365張00878來cover每一天的開銷。

經歷過各大門派的招式後，還有多次股災的洗禮，我的經驗值大幅提升，也收穫了不少，最後，這些經驗內化成了屬於我自己的投資方法，現在我的股息收入，基本上已經可以讓我達到不工作也能cover每一天的生活開支。

不過，我其實也不排斥上班，因為對我來說，財務自由定義就是可以「彈性選擇自己要過的生活方式」，我隨時能把時間用在自己認為有價值的地方，這就是我所追求的，現在我有房子，日子過得可以，還能到處旅遊，無聊的時候，就去體驗一下去上上班交個朋友，如果哪天我真的選擇離開原本的工作，那也一定是因為有更重要的事情需要我去完成。

說真的，看到我身邊財務自由的人，背後的努力和辛勞，往往是很多人無法想像的，他們剛開始需要付出極大的努力，持續不懈的賺錢，才能達到財務自由的目標。當然，若有富爸爸的支持，那就另當別論，所以，一般人從年輕的時候，就要趁早開始有紀律的存錢、投資理財，經過幾十年的努力，才會有機會邁向財務自由，取得人生的主導權，做自己想做的事情。

越早覺悟
越早努力
越早財務自由
真的要趁早
有想法是不夠的
還要有行動力跟執行力
just do it
做就對了

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

大摩看人形機器人 點名所羅門、羅昇等6台廠有望受惠

新手想存ETF沒有方向？存股哥舉00878為例：先達「季配三萬元」為目標

00878明年目標買到150張！存股哥：夠穩定又能平滑開槓桿帶來的風險、對我來說是信仰

00918強什麼？沒降息還逆勢成長配0.84元！ 專家：沒台積電今年含息還有21％漲幅

相關新聞

每月花5-10萬買ETF…這就是現金流的威力強大所在！ 存股哥：不信00878連6％殖利率都配不出來

今年下半年的降息風，高股息就常常為人詬病，其實我一開始在用00878質押的時候殖利率也只有抓6%左右，一支好的高股息ETF我不認為連一年6%都配不出來。

00878存365張cover每一天的開銷！ 小師傅：現在不工作也能靠股息生活

最後，我又看到大俠武林存兆豐金，他提到用股息cover每一天的生活，讓我也想存365張00878來cover每一天的開銷。

台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」 成立以來漲逾50%

2024年AI熱潮推動產業升級，帶動AI革命的輝達和台積電（2330）今年表現亮眼。

台股ETF十強 今年漲逾42%

台股ETF今年來績效表現不俗，前十強漲幅都在42%以上，以科技、市值型為主，分別為富邦科技（0052）、富邦台50、元大...

點出陷阱 櫃買提醒ETF投資人

櫃買市場今年來至20日止，計有98檔ETF掛牌交易，總資產規模達2.96兆元。

ETF年終贏家五天王出列 第一金太空衛星漲73%

2024年近尾聲，ETF五大天王出爐。績效王是第一金太空衛星，今年來至上周五（27日）大漲73%；規模王是元大台灣50；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。