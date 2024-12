00878存365張cover每一天的開銷！ 小師傅：現在不工作也能靠股息生活

我最初認識ETF,是因為樂活大叔,他分享他的「K大於80賣,K小於20買」的方式,讓我開始接觸並而買進0050,後來我又看不敗教主的書,看了一陣子後,又去讀闕上又老師的書《阿甘投資法》。

看完後,我覺得闕老師的投資方法很簡單,所以接著又去買了美股SPY,準備長期投資30年。後來,我關注到孫太太的分享,每次看著PO出00878的配息通知書,都讓我心生羨慕。最後,我又看到大俠武林存兆豐金,他提到用股息cover每一天的生活,讓我也想存365張00878來cover每一天的開銷。

經歷過各大門派的招式後,還有多次股災的洗禮,我的經驗值大幅提升,也收穫了不少,最後,這些經驗內化成了屬於我自己的投資方法,現在我的股息收入,基本上已經可以讓我達到不工作也能cover每一天的生活開支。

不過,我其實也不排斥上班,因為對我來說,財務自由定義就是可以「彈性選擇自己要過的生活方式」,我隨時能把時間用在自己認為有價值的地方,這就是我所追求的,現在我有房子,日子過得可以,還能到處旅遊,無聊的時候,就去體驗一下去上上班交個朋友,如果哪天我真的選擇離開原本的工作,那也一定是因為有更重要的事情需要我去完成。

說真的,看到我身邊財務自由的人,背後的努力和辛勞,往往是很多人無法想像的,他們剛開始需要付出極大的努力,持續不懈的賺錢,才能達到財務自由的目標。當然,若有富爸爸的支持,那就另當別論,所以,一般人從年輕的時候,就要趁早開始有紀律的存錢、投資理財,經過幾十年的努力,才會有機會邁向財務自由,取得人生的主導權,做自己想做的事情。

越早覺悟

越早努力

越早財務自由

真的要趁早

有想法是不夠的

還要有行動力跟執行力

just do it

做就對了

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。