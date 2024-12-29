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點出陷阱 櫃買提醒ETF投資人

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買市場今年來至20日止，計有98檔ETF掛牌交易，總資產規模達2.96兆元。

隨著ETF市場蓬勃發展，多樣化的ETF商品吸引投資人目光，櫃買中心提醒投資人，運用ETF商品進行理財規劃時，務必注意消息來源正確性，以免落入投資陷阱。

櫃買中心提醒投資人，不論是參與ETF首次募集或是ETF掛牌後初級市場申購買回等作業，應詳細閱讀ETF公開說明書及注意投信公司官方網站訊息，透過合法證券商提出申請。

對來路不明的投資訊息應提高警覺，在任何情形下，都要避免把錢匯入他人名下帳戶，以免落入詐騙圈套，蒙受損失。

明（2025）年起我國將推出主動式交易所交易基金（簡稱「主動式ETF」）等商品，提供更多元的投資工具，主動式ETF兼具共同基金由專業經理人操盤的特點，以及ETF流動性高、透明度高的特色，可以滿足不同的投資需求。投資人買賣主動式ETF的方式與其他ETF相同，均應透過於合法證券商開立的證券帳戶來進行交易。

櫃買中心提醒投資人，ETF商品無法保證獲利或配息，投資人若要利用ETF進行資產配置，不論是單筆買賣或定期定額投入，皆應注意投資風險，常見到詐騙集團以「保證獲利」、「高收益」、「無風險」等聳動字眼吸引投資人，因此投資前務必多方查證，詳閱公開說明書，切勿輕信投資廣告或訊息，讓投資之路更加安全穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 櫃買中心

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