快訊

嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

台股ETF十強 今年漲逾42%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股ETF今年來績效表現不俗，前十強漲幅都在42%以上，以科技、市值型為主，分別為富邦科技（0052）、富邦台50、元大台灣50、元大電子、國泰台灣5G+、元大MSCI台灣、富邦摩台、中信小資高價30、富邦公司治理，以及永豐智能車供應鏈。

今年台股ETF績效王是有「小台積」稱號的富邦科技，漲幅高達58.1%，除台積電占比在所有ETF中最高（66.4%）貢獻良多，人工智慧（AI）議題興起為台灣科技股帶來支持，也助力富邦科技整體表現。

富邦公司治理追蹤指數主要以公司治理評鑑結果前20%優良企業作為成分股主要篩選條件，同樣擁有台積電占比達52%，今年在永續ETF中績效相對突出。

中信小資高價30今年績效達45%。中國信託投信表示，該ETF成分股站在大趨勢風口上，日前美國總統當選人川普表態，有意仿照黃金儲備機制，建立比特幣國家戰略儲備，激勵比特幣挖礦供應鏈表現。

而中信小資高價30成分股涵蓋完整的挖礦供應鏈，包含挖礦晶片的台積電與力旺、生產電源供應器的台達電以及被動元件的國巨，可望同步受惠。

此外，近期AI創新應用持續帶動相關供應鏈需求，包含散熱題材的奇鋐、AI伺服器的緯穎等，表現皆相對亮眼；占成分股權重排名第三的鴻海，也受惠輝達新款AI伺服器GB200即將於明年大量出貨。在利多題材簇擁下，中信小資高價30未來表現可樂觀期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 富邦

延伸閱讀

國銀11月再大舉加碼海外債1370億 「連五賣」台股

2024台股本周封關 法人看好明年指數上看2萬6800點

台積電法說會明年1月16日登場 聚焦景氣展望與美關稅政策

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

相關新聞

台股ETF十強 今年漲逾42%

台股ETF今年來績效表現不俗，前十強漲幅都在42%以上，以科技、市值型為主，分別為富邦科技（0052）、富邦台50、元大...

點出陷阱 櫃買提醒ETF投資人

櫃買市場今年來至20日止，計有98檔ETF掛牌交易，總資產規模達2.96兆元。

ETF年終贏家五天王出列 第一金太空衛星漲73%

2024年近尾聲，ETF五大天王出爐。績效王是第一金太空衛星，今年來至上周五（27日）大漲73%；規模王是元大台灣50；...

最近債券ETF表現似乎不太妙…00970B近期也破發了！ 專家：其實有點不理性加過度恐慌了

網友詢問，最近債券ETF表現似乎不太妙，月中買的投等債ETF00970B近期也破發了，這個時間點究竟該逢低加碼還是停損出場呢？

年中追00713現在改00692、00850還是00878？ 投資者日記：股市專門教訓三心二意的人

股市就是專門教訓這種三心二意、意志不堅定的人。

00878、00919…接下來的三年繼續壯大！ 真星華：財商提升、存股日常「知識都變成常識」

接下來的三年，可能是繼續壯大00878、00919。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。