台股ETF十強 今年漲逾42%

台股ETF今年來績效表現不俗，前十強漲幅都在42%以上，以科技、市值型為主，分別為富邦科技（0052）、富邦台50、元大台灣50、元大電子、國泰台灣5G+、元大MSCI台灣、富邦摩台、中信小資高價30、富邦公司治理，以及永豐智能車供應鏈。

今年台股ETF績效王是有「小台積」稱號的富邦科技，漲幅高達58.1%，除台積電占比在所有ETF中最高（66.4%）貢獻良多，人工智慧（AI）議題興起為台灣科技股帶來支持，也助力富邦科技整體表現。

富邦公司治理追蹤指數主要以公司治理評鑑結果前20%優良企業作為成分股主要篩選條件，同樣擁有台積電占比達52%，今年在永續ETF中績效相對突出。

中信小資高價30今年績效達45%。中國信託投信表示，該ETF成分股站在大趨勢風口上，日前美國總統當選人川普表態，有意仿照黃金儲備機制，建立比特幣國家戰略儲備，激勵比特幣挖礦供應鏈表現。

而中信小資高價30成分股涵蓋完整的挖礦供應鏈，包含挖礦晶片的台積電與力旺、生產電源供應器的台達電以及被動元件的國巨，可望同步受惠。

此外，近期AI創新應用持續帶動相關供應鏈需求，包含散熱題材的奇鋐、AI伺服器的緯穎等，表現皆相對亮眼；占成分股權重排名第三的鴻海，也受惠輝達新款AI伺服器GB200即將於明年大量出貨。在利多題材簇擁下，中信小資高價30未來表現可樂觀期待。

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