快訊

已擬好論述？柯文哲重開羈押庭 游淑慧點出起訴書細節：似乎有串供嫌疑

跨年夜起降雨增...把握這兩天好天氣 吳聖宇曝「陰雨迎接2025年」

濟州航空代表致歉後閃人！對媒體追問原因賠償「已讀不回」

2025降息助陣 投等債企業利潤率可望走升 BBB債殖利率稱霸投等債

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF （00980B）研究團隊表示，2025年FED可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB公司債的殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B），預計於2025/1/2開募，迎漲升行情。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升的可能性，後續將關注相關政策是否導致通膨上升，但若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變，若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。

台新投信表示，美國非農及CPI數據符合市場預期，顯示整體就業市場逐漸緩和，依據CME Fed Watch數據，預期聯準會12月降息1碼機率已達99％，明年共四次降息機會，到2025年6月聯邦資金利率估降至3.25％-3.5％之間，初步預估政策對美國經濟實質影響相對有限，則債市仍有表現空間。建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意BBB級別，反映信用貼水，收益率相對更高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 公司債

延伸閱讀

因應川普交易3.0版 Fed準備鷹式降息

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

最近債券ETF表現似乎不太妙…00970B近期也破發了！ 專家：其實有點不理性加過度恐慌了

降息趨勢不變ESG成後市主流？市場趨勢全方位解析

相關新聞

ETF年終贏家五天王出列 第一金太空衛星漲73%

2024年近尾聲，ETF五大天王出爐。績效王是第一金太空衛星，今年來至上周五（27日）大漲73%；規模王是元大台灣50；...

最近債券ETF表現似乎不太妙…00970B近期也破發了！ 專家：其實有點不理性加過度恐慌了

網友詢問，最近債券ETF表現似乎不太妙，月中買的投等債ETF00970B近期也破發了，這個時間點究竟該逢低加碼還是停損出場呢？

年中追00713現在改00692、00850還是00878？ 投資者日記：股市專門教訓三心二意的人

股市就是專門教訓這種三心二意、意志不堅定的人。

00878、00919…接下來的三年繼續壯大！ 真星華：財商提升、存股日常「知識都變成常識」

接下來的三年，可能是繼續壯大00878、00919。

2024年股息收入25萬多元…多虧鴻海（2317）、金融股、00878！ 蜜蜂爹：股息當下只是左手換右手

此外，00878依然是爹的小金雞母，現金股息的小幫手，期待2025年的股息能順利提升到32萬！

薪資成長遠跟不上物價…難怪年輕人想直接躺平！ 達人：建立存股之路漫漫前行

每次看到政府公布薪資相關數據，總是感到很難過。這樣的薪資水平，也難怪很多年輕人想直接躺平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。