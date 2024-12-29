2025降息助陣 投等債企業利潤率可望走升 BBB債殖利率稱霸投等債

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF （00980B）研究團隊表示，2025年FED可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB公司債的殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B），預計於2025/1/2開募，迎漲升行情。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升的可能性，後續將關注相關政策是否導致通膨上升，但若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變，若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。

台新投信表示，美國非農及CPI數據符合市場預期，顯示整體就業市場逐漸緩和，依據CME Fed Watch數據，預期聯準會12月降息1碼機率已達99％，明年共四次降息機會，到2025年6月聯邦資金利率估降至3.25％-3.5％之間，初步預估政策對美國經濟實質影響相對有限，則債市仍有表現空間。建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意BBB級別，反映信用貼水，收益率相對更高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。