ETF年終贏家五天王出列 第一金太空衛星漲73%

2024年近尾聲，ETF五大天王出爐。績效王是第一金太空衛星（00910），今年來至上周五（27日）大漲73%；規模王是元大台灣50；受益人最多的人氣王、及定期定額人數王均為國泰永續高股息，至於台股ETF績效王為富邦科技。

今年來原型ETF前十強績效出色，績效都在47%以上，類型以科技、台股為主。

績效王第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數，鎖定太空發展重要國家，成分股涵蓋衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件等。

2024年ETF榮譽榜 圖／經濟日報提供

美國總統當選人川普將重返白宮，帶動太空衛星投資議題火熱，太空產業技術發展更趨成熟，產業商用持續拓展，後市成長動能深受期待，激勵第一金太空衛星今年大漲逾七成，表現亮眼。

今年來台灣的ETF規模增加2.52兆元至6.42兆元，規模王仍是台灣第一檔ETF元大台灣50，有4,395億元，也是唯一規模突破4,000億元的ETF；規模增加最多則是群益ESG投等債20+，增加2,200億元。

去年下半年聯準會暫停升息以來，債市投資環境轉趨順風，債券ETF人氣直線走升，又以長天期債ETF最受青睞。群益ESG投等債20+布局於永續經營能力佳的企業所發行長天期BBB級公司債，票面利率大於4.5%以上者，以打造穩健收益。

國泰永續高股息則獲得受益人數最多（155.4萬人）、定期定額扣款人數最多（30.3萬人）人氣雙冠王。該ETF經理人游日傑表示，台灣高股息企業股利率優於全球及美國企業，今明兩年企業獲利有望呈現雙位數增長，長期營運與獲利穩健的公司，預期明年仍能穩定配息。該ETF成立已超過四年，歷經多空，選股邏輯上也關注企業ESG表現，受領息族與存股族青睞。

受益人增加最多的則是今年3月新成立的元大台灣價值高息，增加了84.3萬人。定期定額扣款金額最多的是富邦台50，11月就有24.3億元。富邦台50追蹤臺灣50指數，與同類型產品相比費用率更低，加上今年來台股以台積電領軍的權值股帶動大盤表現，該ETF績效達51.6% 。

至於以台股為投資標的的台股ETF，績效王為富邦科技，今年大漲58.1％。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。