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最近債券ETF表現似乎不太妙…00970B近期也破發了！ 專家：其實有點不理性加過度恐慌了

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

網友詢問，最近債券ETF表現似乎不太妙，月中買的投等債ETF00970B近期也破發了，這個時間點究竟該逢低加碼還是停損出場呢？

先看最近一波債券下跌的原因，主要是上週四FED利率決策會議「飆高鷹」，改變了市場對利率的預期，降息的「步調放緩」，加上市場加入了對川普新政策的擔憂，對通膨復燃的恐懼心理，使得美國10年期公債殖利率也從4.4%竄高到目前4.6%左右。

不過在後續的QA問答上有個重點，記者問2025年是否有可能升息？鮑威爾堅定表示「不會」，他認為目前的利率水準具備良好緊縮效果。

雖然我當了大半年債黑，不過當前時間點，其實我覺得債券商品是可以看的，基於3個理由：

1.目前利率依然處在降息道路上，只是速度放緩。這種情況在過去歷史中也算常見，超過70%的軟著陸降息週期，過程中都是走走停停，最近的下跌，是修正了過去對於降息過度樂觀的預期。

2.目前美國10年期公債殖利率到4.6%，已經高過聯準會利率區間上限（4.25%~4.5%），等於市場主動幫聯準會「加大緊縮力道」，其實是有點不理性+過度恐慌了

3.身邊滿手債券ETF的股民，最近笑容少了、話也變少了、甚至部分也已經砍倉出場了，還有人搖身一變加入債黑，我的直覺，這是值得參考的風向指標

回到主題，目前美債殖利率破4.6%，投資級公司債殖利率越過6%的更不在少數，以這檔剛發行的投等債ETF00970B為例，最新殖利率已經到6.08%，對比台股大盤僅2.5%的殖利率，如果站在純領息的角度，其實是可以放的，逢低加碼當然也沒問題。

不過投這類債券ETF要有個基本認知，買它是圖個穩定配息，如果有價差算運氣好，沒價差是正常。不少股民投債券ETF，講都講穩定配息，但心裡寄望的是如何賺到最高的價差，最好還能抄到歷史大底，還不能等太久。

如果是這種需求，台塑四寶歡迎你，但據我所知，嘗試這條路線不幸翻車的股民，人數足以塞滿整顆大巨蛋。

（過去一年半台塑增加超過10萬股民）

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00970B新光BBB投等債20＋ 債券ETF 價差 台塑四寶 破發 聯準會 通膨 降息 鮑威爾

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