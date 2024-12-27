年中追00713現在改00692、00850還是00878？ 投資者日記：股市專門教訓三心二意的人

有人說年中看到00713很會漲，前景看好就大筆買進100萬，沒想到放到年底卻被套牢還貼息，心理不是滋味，想全部賣光00713轉進現在很會漲的美股ETF或00692、00850。

問題是現在景氣燈號是黃紅燈正往綠燈衰退中，買進00692、00850、美股市值型ETF也是很高機率住山頂啊！

不改變「見誰高就愛誰、見誰漲就眼紅，買進時想著領息，套牢後卻要價差」的心態，永遠都會是追高殺低的賠錢韭菜，就算投資台積電照樣賠錢。

股市就是專門教訓這種三心二意、意志不堅定的人。

投資經歷過景氣循環驗證的ETF，當然是挑跌深跌低的買，例如：國民ETF00878目前股價在年線下盤整就是很好的買點，「不要買貴」是自己可以控制主動避免去犯的低級錯誤。

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