00878、00919…接下來的三年繼續壯大！ 真星華：財商提升、存股日常「知識都變成常識」

2024年即將結束，準備迎向2025年，來做個年終檢視

我的八年退休存股計畫，即將邁入第六年，回頭檢視這五年的存股計畫：

接下來的三年，可能是繼續壯大00878、00919。

學習到的投資知識，照著計畫、執行、檢討、精進（PDCA）的順序做幾遍，會逐漸調整出適合自己的投資方法。這個過程一直運用到的知識，用久成習慣就變為常識。因為是適合自己的投資方法，獲利便是自然而然的結果。

回顧寫了兩年的粉專，去年第一年很認真的在粉專及社團貼文，貼自以為是知識的內容，還歸納出存股四招、新手村、存股必考題等系列，很熱血、有衝勁，年輕的心。

隨市場變化、財商提升、存股日常，當知識都變成常識，存股投資開始變得無聊起來，覺得常識大家應該都會了，不用當成新鮮玩意一直說，冷飯熱炒會讓自己覺得羞愧。

雖然這些知識對於還沒有變成常識的人來說，是很新鮮的東西，不過現在資訊發達，google就有，加上反思自己的水準遠遠達不到師字輩的功力，所以今年第二年比較偏重自己的投資心得與看法，獨屬於個人的經驗比較有參考價值。

這樣的轉變，心理上覺得比較輕鬆，可以天馬行空、恣意揮灑、無拘無束，粉專可以真的成為我的小天地。專門用來胡說八道的大學存股研究社團系列，靈魂人物小真學姐開始以AI圖具象化，為貼文增加活潑與色彩，自己看了都開心。

回到投資面，存股已成習慣了無新意，開始往外延伸尋找新鮮事，之前的台積電零股、現在的00757零股，都是不同的嘗試。

相信2025年會有許多新東西可以玩，我很期待。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。