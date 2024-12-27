2024年股息收入25萬多元…多虧鴻海（2317）、金融股、00878！ 蜜蜂爹：股息當下只是左手換右手

2024年股息收入

大家好，我是蜜蜂爹；來聊聊，爹的2024年股息收入！

（前年）2022年現金股息：

➜NT$ 108,023

（去年）2023 年現金股息：

➜NT$ 171,034

（今年）2024年現金股息：

➜NT$ 258,989

（明年）2025年現金股息：

➜目標 NT$ 320,000

2024年的股息提升，主要原因是鴻海估了投資部位的一半，經過3年的布局，終於在今年開始看到一些成果！

而金融股則已經擺脫2022年獲利不佳的陰霾，所以今年的配息還算不錯，金額也多了一些！

此外，00878依然是爹的小金雞母，現金股息的小幫手，期待2025年的股息能順利提升到32萬！

現金股息不是絕對重要

爹認為，配發現金股息的當下僅是左手換右手而已，重要的是能夠填息才是重點！

其實現金股息不是絕對重要，如果每年賣一些股票當作配息配給自己花用也是一種做法，但現金股息確實會有一種讓人想持續投入的成就感與安心感，這也是這麼多人愛高股息的股票／ETF的原因之一吧！

大家今年股息收入是多少呢？歡迎跟我分享並訂下明年目標！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。