2024年股息收入25萬多元…多虧鴻海（2317）、金融股、00878！ 蜜蜂爹：股息當下只是左手換右手
2024年股息收入
大家好，我是蜜蜂爹；來聊聊，爹的2024年股息收入！
（前年）2022年現金股息：
➜NT$ 108,023
（去年）2023 年現金股息：
➜NT$ 171,034
（今年）2024年現金股息：
➜NT$ 258,989
（明年）2025年現金股息：
➜目標 NT$ 320,000
2024年的股息提升，主要原因是鴻海估了投資部位的一半，經過3年的布局，終於在今年開始看到一些成果！
而金融股則已經擺脫2022年獲利不佳的陰霾，所以今年的配息還算不錯，金額也多了一些！
此外，00878依然是爹的小金雞母，現金股息的小幫手，期待2025年的股息能順利提升到32萬！
現金股息不是絕對重要
爹認為，配發現金股息的當下僅是左手換右手而已，重要的是能夠填息才是重點！
其實現金股息不是絕對重要，如果每年賣一些股票當作配息配給自己花用也是一種做法，但現金股息確實會有一種讓人想持續投入的成就感與安心感，這也是這麼多人愛高股息的股票／ETF的原因之一吧！
大家今年股息收入是多少呢？歡迎跟我分享並訂下明年目標！
◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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