薪資成長遠跟不上物價…難怪年輕人想直接躺平！ 達人：建立存股之路漫漫前行

依據勞動部統計資訊...

2012年台灣受僱員工全年總薪資中位數為44.2萬（男性為47.9萬、女性為40.1萬）

2022年台灣受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬（男性為55.7萬、女性為48.1萬）

10年間，總薪資中位數僅成長7.6萬（成長17.19%），遠遠比不上房價與物價的漲幅。

依據政府公布的最新數據，2023年薪資中位數為52.5萬（男性為56.1萬、女性為49.2萬），相較於2022年，成長幅度不大。

每次看到政府公布薪資相關數據，總是感到很難過。這樣的薪資水平，也難怪很多年輕人想直接躺平。

2009年，桃園三房新成屋大約五百多萬；2024年，桃園三房中古屋已經突破1500萬。

2009年，0050股價不到40元，如今0050股價已經要挑戰200元大關，漲幅超過530%（不含息）。

對照當前薪資中位數還在50萬附近打轉，可以想見，普羅大眾的生活有多麼辛苦。年薪50幾萬在農村也許還可以求得基本溫飽，但是在都會區勢必會過得非常辛苦，更不用說擠出閒錢投資。

至於現在版主年收入多少，這牽涉個人隱私，恕無法透露。

版主於2006年10月退伍，旋即來到桃園工作，進入職場第一年，月薪實領大約3萬7千元（當時租了一間小套房，月租金1萬元，連租3年）；如今職場生涯朝第20年邁進，薪水也有跟著提升。存股頭幾年，版主的存股預算也是僅僅幾千元，隨著薪水慢慢增加，如今每個月存股預算終於增加至2萬5千元左右（未來不會再增加，否則將嚴重影響生活品質）。

不要誤會版主10幾年前就能每個月存股2萬5千元，這10幾年來，版主每月的存股預算隨著收入增加而跟著增加，這就是一段平凡上班族的成長史，沒什麼特別的。

似乎有不少版友的年收入正好落在中位數（約52.5萬）附近，即便如此，仍要咬緊牙關努力投資。願意咬緊牙關努力投資，未來會多一絲希望；就此怨天尤人、躺平，每天只顧著及時行樂，人生差不多也就這樣了。如果願意挪出薪資的30%進行投資，在複利的催化之下，相信未來一定能有所改變。

52.5萬的30%大約157500元，即每個月可以投資13125元。每個月投資13125元，複利25年會得到多少？以下是版主的試算：

年化報酬率5%～7%的標的非常好找，只要願意犧牲一點物質享受，每個月投資13125元相信不難辦到。

版主出生成長於雲林農村、嘉義布袋當兵（海巡署）、台中讀大學、桃園就業，北中南各式各樣的人看過不少，有白手起家的企業家、有含著金湯匙出身的幸運兒、也有辛苦度日的農漁民；有不向命運低頭努力打拚的人、也有奉行活在當下的人。家庭背景的富貴平凡不是我們能決定，但面對生活的方式與態度卻是操之在我們手上。

不用羨慕別人強大的背景、不用羨慕別人每個月似乎有用不完的存股預算，這些都是干擾存股的雜訊。不須和他人比較，有多少錢做多少投資，專心在屬於自己的存股之路慢慢前進。只要願意開始、願意堅持，未來就會充滿希望。

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