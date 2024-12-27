00878「堅持存股兩年」績效曝光！ 貸夫：含息年化報酬率22.8％

這是一篇拖了半年的文章

時間過的飛快，從2022.07月開始存00878，到這個月也快兩年半了。

去年曾經統計存股00878一年的績效...

最近努力克服懶癌，還是花個時間統計一下存股兩年的成果：

直接講最後結論，兩年來花了371.5萬買了210.4張00878，以2024.06.28的收盤價23.69元下去計算，持有部位市值達498.4萬，八次配息下來共領44.7萬。

不含息的年化報酬率是17%，含息年化報酬率是22.8%。之所以有如此漂亮的報酬，是因為剛好一路參與00878從2022第三季的最低點，到2024.06月的最高點，這期間都不斷的持續買進且未賣掉任何一股。

兩年存股下來，覺得這是一條神奇的道路，而且是一條沒有終點的道路。裡頭有的就是我自己所規劃的紀律，算一算手中有多少閒錢，每個月就這樣不間斷的投下去。我自己都不知道這條路會把我引領到哪兒去，只有轉身回頭看，才發覺，原來我已走那麼遠！

或許在存股這條路上，偶爾覺得枯燥乏味，但要相信現在的每一分堅持，都是在替為未來鋪路。我很喜歡用下面這段話勉勵自己：「存股若水，走過才知深淺」，要知道，所有需要時間的，都需要時間去累積！

◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。