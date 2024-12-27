00929「死亡螺旋」虧損給投資人上了一課！ 達人：可凹單不加碼用00915或00713搭配

根據統計資料顯示，台灣投資高股息ETF的受益人數超過七百萬人，人數佔整體台股ETF的七成，如果遇到套牢應該停損嗎？還是繼續信奉微笑曲線定期定額買進？這次跟你聊聊買高股息ETF被套牢的幾種解法。

最近00929宣布2014年11月份收益分配，每受益權單位配息0.05元，不只是2024年第五次縮水，更是上市以來的新低紀錄，本來最高峰持有人數接近百萬人，但現在爆發恐慌性賣壓，已經跌破90萬大關，淨值也跟著連續下跌，連收益平準金都發不出來。

沒有買00929的人，不要以為自己都沒事，因為根據台股ETF集保戶股權分散數據顯示，投資高股息ETF的總受益人數佔整體超過七成，七百多萬人都有買高股息ETF，甚至是00929虧損之後，轉移跳車到其他高股息ETF，依舊在高股息打轉，你有可能會碰到死亡螺旋。

簡單說一下死亡螺旋是什麼，以00929舉例，月配息制度加上只買科技股，在大盤好的時候肯定很好，但持股一但開始下跌，價差的獲利就沒了，這就會影響到配息大縮水，因為現在高股息維持年化配息10%七成以上都需要靠價差獲利拿來配。 因為月配息的制度，00929每個月都要提領股息或處分持股才能配息給投資人，所以遇到持股下殺導致淨值縮水，就只能被迫不斷停損提出現金，這時候連收益平準金都不能使用，因為收益平準金要在淨值膨脹的情況下才能拿出來用，主要是為了補足股息的缺口，賣壓造成淨值二度縮水，加上每個月還要繼續割肉配息，等於月配息、績效不佳、平準金縮水三種壓力一次來。 這個就是死亡螺旋的概念，所以不要天真以為信貸或房屋增貸去買一堆高股息ETF，就能享受每年10%或每月領錢的快感，甚至還有人用ETF質押再加碼相同的ETF，一旦出現死亡螺旋，這種就很容易爆掉，而且你會輸得不明不白。

再來談談買進原因這件事，大家會想要定期定額買高股息ETF，持續累積張數，當然不是為了做價差，而是為了穩定領配息，配息越領越多。

既然是為了領股息，現在遇到高股息ETF縮水，股息越領越少，都在用割肉停損的方式配息，這等於是投資的違背初衷，當你一開始的投資動機已經消失，我建議你就不要再加碼了。

不要加碼是一回事，另一個要面對的問題是，高股息ETF應該要停損嗎？如果真的要停損，都是辛苦錢，最好不要閉眼亂砍一通，要用對方法處理，如果就是不想停損，想要繼續凹單的話，又該怎麼做呢？接下來跟你分享兩套策略。

直接停損出場

首先是停損出場，但不是隨便亂砍一通，因為高股息ETF雖然本質是基金，但投資標的還是股票，所以如果真的下定決心想停損，可以用停損個股的方式。

第一種是跌破出場

你可以設定近期低點當作出場點，以月配息的00929來說，就抓近一個月的最低點，如果再跌破就清光。但如果開始反彈走高，就要變成移動停損法，最高點回檔10%再出場，直接舉個例子會更清楚。例如00929近一個月低點是17元，如果真的殺到17元或更低，那就直接果斷砍光，但如果後面又慢慢反彈上去，例如漲到近期高點20元，這時候可以設定10%回檔的位置，也就是殺回到18元出場，跟著股價上漲，往上調整出場點，不再用原本的17元。

第二種是分批出場

這個是部分出場，就跟換股操作一樣，你先停損一半換車，直接變成另外一筆操作資金，這總比凹著等死好，但原來的部位也沒有清光，所以反彈還是有機會補血，這就變成兩條線同時在跑。

但要注意一個重點是，停損出場的資金，不能再投資相同的族群或個股，好比說你停損00929，這是因為電子股績效不行，那出場的資金就不能在電子股裡面打轉，就要找不同標的操作，否則怎麼換也是一起套。

凹單不加碼

前面說的是要停損，但如果不願意停損呢？這邊我非常不鼓勵繼續攤平加碼，因為高股息ETF是領股息為主，如果股息都不行了，就沒必要繼續耗著，如果真的要繼續加碼，那倒不如加碼市值型ETF，因為高股息下跌就代表股市狀況不好，與其逢低加碼特定族群的高股息，那不如乾脆抄底大盤的市值型，根據過去的歷史資料顯示，股市殺完之後，通常還能漲更多回來，然後股市走多頭，市值型通常漲的比高股息更多。

但如果也沒有要逢低加碼攤平，其實你可以放著等反彈，因為高股息ETF的投資原則還是看基本面，如果公司狀況真的不好也會自動幫你汰弱留強，就等基本面反彈，至於原本想繼續投資的資金，就要考慮換成別種商品。

這邊一樣用00929舉例，因為這檔基金是全部都買電子股，所以投資台股大盤也不一定有用，因為大盤有六成以上的漲跌都跟電子族群高度相關，在這個考量之下，就不應該把錢繼續放在同一個籃子裡。

你可以考慮搭配00915或00713這種相對低波動的ETF，而且裡面持股也跟00929不一樣，甚至還有一些中小型股，或者開始配置中華電這種穩定牛皮股，只要反彈一出現，輪漲到誰也不知道，不如產業配置更多元一點，提升整體資產上漲的機率。

結論

其實現在遇到高股息ETF下跌、配息縮水，也不算是壞事，因為股市還沒遇到大崩盤，只是盤整震盪而已，剛好這時候看清楚高股息ETF的弱點，提前調整策略做好準備，等股市真的遇到空頭開始暴跌，你早就換成更安全的投資方式。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：買高股息套牢的兩種應對策略

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。