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短債ETF 耀眼 績效勝出

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
統計今年來債券ETF表現，僅14檔債券ETF報酬率逾一成，且清一色是短債。 （路透）
統計今年來債券ETF表現，僅14檔債券ETF報酬率逾一成，且清一色是短債。 （路透）

美國聯準會（Fed）12月再降息1碼，符合市場預期，但市場仍擔憂降息放緩及川普政策可能帶來通膨升溫，美國十年期公債殖利率再次上彈，再次衝擊債券ETF價格走勢。統計今年來債券ETF表現，僅14檔債券ETF報酬率逾一成，且清一色是短債。

根據CMoney統計今年來債券ETF表現，平均含息價格上漲4.05%，在漲幅超過一成的ETF中，多數為短天期的美國公債，其中，富邦美債1-3年和中信美國公債0-1收盤價甚至都還改寫新高。另外，今年來的前三強都是由非投資等級債包下。

國泰US短期公債經理人鍾郁婕表示，近期市場過度反應川普未來可能的關稅等政策，但觀察其人事任命清單，其中財政部長也偏保守派，其實不易促使通膨再起，而關稅也難快速大幅的影響到通膨，料Fed降息路徑仍會維持，不必過度擔憂債券殖利率會不斷上行。未來隨市場減緩通膨升溫憂慮下，長、短端利率都有回落的機會，短天期公債會具有價格下檔風險可控的優勢。

中信美國公債0-1經理人辛忠駿表示，今年第3季起美國雖正式進入降息循環，但隨後通膨出現反彈，隨著11月美國大選結果出爐，川普政策對通膨造成影響的不確定性加劇，加上最新12月FOMC會議顯示未來降息可能趨緩或者暫停，支撐美元指數也自低點的100.24重新回到上升趨勢至108上方，公債殖利率攀高，壓抑債券價格走勢。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，在目前利率表現較為震盪的投資環境下，可適時增配短天期債券ETF，有助降低投資組合的利率風險，減少債價波動對投組報酬的影響幅度，惟仍須留意匯率對淨值的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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