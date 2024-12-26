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12月降息後 兩檔純A債ETF規模變大

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Fed 12月宣布降息一碼後，會後聲明被市場解讀為鷹派發言，美國十年期公債殖利率應聲跳漲，長天期公債與高評級債ETF遭遇短線逆風，價格破底導致基金規模縮水，市面上6檔純A級公司債ETF，凱基A級公司債（00950B）、永豐10年A公司債（00836B）兩檔逆勢突圍，基金規模不減反增。

市場法人觀察，台股月配高息ETF吹起降息風，年化配息率大多跌落6%以下，僅剩一檔守住6%以上；反觀12月配息的月配投等債ETF，年化配息率6%以上的有4檔，恐怕是追求收息的市場資金，流向月配債券ETF的主要原因之一，也進一步推升具備配息潛力的債券ETF基金規模跟著水漲船高。

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，這兩年債券投資人主要著墨於降息後的資本利得行情，把債券當股票在買，然而回歸債券投資的本質，長期追求的目標應以債息收入為核心，不是期待賺取價差空間。目前在Fed利率決策仍在觀望美國新任總統政策影響力的情況下，降息的幅度與腳步存在不確定性，因此現階段債券投資建議不過度重壓降息後的資本利得，先鎖定提供相對高票息、又能排除發債企業違約風險的中短天期、中段信評債券，以中間路線抵禦利率風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 降息

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