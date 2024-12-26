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00919年化殖利率達11.6%！杉本精算「便宜甜甜價」：現在是合理買入時機
群益台灣精選高息（00919），日前公佈第四季配息0.72元現金股利，整年度股利配發2.8元。
以目前股價24.01元，年化殖利率達11.6%，整體殖利率優於杉本預期！
00919能夠維持高殖利率的原因在於選股邏輯：
1、每年12月挑出前3季有穩定收益個股
2、隔年的5月針對高配息個股進行汰換
3、真正持有高息股，達到超漲抗跌的特性
以年度配息2.8元，平均季配0.7元計算，想要每月加薪5000元，共需買入22張00919，成本約為52.9萬元。
想要每月加薪1萬元，共需買入43張00919，成本約為103.3萬元。
想要每月加薪2萬元，共需買入86張00919，成本約為206.6萬元。
想要每月加薪3萬元，共需買入129張00919，成本約為309.9萬元。
而00919成分股的產業比率為半導體、電子股，00919在去年12月換股後，首次增加金融股。
產業別將橫跨：電子、金控、電機、生活、化工，更有利分散風險。
接著我們來判定00919「便宜價、合理價、昂貴價」，目前00919股價24.01元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「22.8元」、「27.9元」以及「33.5元」。
目前00919股價落在合理價區間。
＊便宜、合理、昂貴價是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。
◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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