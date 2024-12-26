快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

00919年化殖利率達11.6%！杉本精算「便宜甜甜價」：現在是合理買入時機

聯合新聞網／ 杉本來了
00919年化殖利率達11.6%。台股示意圖／中央社
00919年化殖利率達11.6%。台股示意圖／中央社

群益台灣精選高息（00919），日前公佈第四季配息0.72元現金股利，整年度股利配發2.8元。

以目前股價24.01元，年化殖利率達11.6%，整體殖利率優於杉本預期！

00919能夠維持高殖利率的原因在於選股邏輯：

1、每年12月挑出前3季有穩定收益個股

2、隔年的5月針對高配息個股進行汰換

3、真正持有高息股，達到超漲抗跌的特性

以年度配息2.8元，平均季配0.7元計算，想要每月加薪5000元，共需買入22張00919，成本約為52.9萬元。

想要每月加薪1萬元，共需買入43張00919，成本約為103.3萬元。

想要每月加薪2萬元，共需買入86張00919，成本約為206.6萬元。

想要每月加薪3萬元，共需買入129張00919，成本約為309.9萬元。

而00919成分股的產業比率為半導體、電子股，00919在去年12月換股後，首次增加金融股。

產業別將橫跨：電子、金控、電機、生活、化工，更有利分散風險。

接著我們來判定00919「便宜價、合理價、昂貴價」，目前00919股價24.01元，便宜價、合理價、昂貴價分別為「22.8元」、「27.9元」以及「33.5元」

目前00919股價落在合理價區間。

＊便宜、合理、昂貴價是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

0050、006208成分股一樣、誰績效好？杉本12年每月買5千元：報酬率差了7.8%

2024人氣ETF排行榜！大黑馬00918成長2.6倍、0050掉出前三、00882績效31%仍遇3.4萬人拋手

0050、0056、00713三檔千億級ETF！存股金融股比ETF香？專家：元大金獲利滿檔

今年00713、00915、正二共獲利144萬！艾比「長期投資需要耐心」：還買下第2間房

相關新聞

00919年化殖利率達11.6%！杉本精算「便宜甜甜價」：現在是合理買入時機

群益台灣精選高息（00919），日前公佈第四季配息0.72元現金股利，整年度股利配發2.8元。

今年00713、00915、正二共獲利144萬！艾比「長期投資需要耐心」：還買下第2間房

一轉眼2024年又要過啦！所以來盤點一下今年的獲利，今年價差+股息共領了約144萬元，還購置了第二間房。

月配息ETF有「兩優點」！ KN先生：缺點容易陷入惡性循環

月配息要看的是年殖利率，不是看一個月配多少再乘以12，你把這個月配多少自動認為接下來12個月都會配一樣金額嗎？實際上未來是有增有減的狀況。

2024人氣ETF排行榜！大黑馬00918成長2.6倍、0050掉出前三、00882績效31%仍遇3.4萬人拋手

今年以來將近有32檔新的ETF掛牌上市，總體加起來共約有280檔ETF，其中一定有特別有人氣，也有因表現不佳被放棄的ETF，本篇筆者統計今年以來最受歡迎以及最多人棄守的ETF排名，讓大家參考哪一檔是今年的人氣王，資料統計至11月底。

本金不夠投資來湊？小車曝致富關鍵：盡己所能地提升「本業的月收入」！

在投資的世界裡，投入心力不一定與獲利成正比，不過提升本業卻是多做多得。

0050、006208成分股一樣、誰績效好？杉本12年每月買5千元：報酬率差了7.8%

杉本介紹了許多高股息ETF，但卻鮮少介紹市值型ETF，許多小本們要求能不能分析0050、006208？杉本今天就來解析一下這兩檔ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。