00919年化殖利率達11.6%！杉本精算「便宜甜甜價」：現在是合理買入時機

今年以來將近有32檔新的ETF掛牌上市，總體加起來共約有280檔ETF，其中一定有特別有人氣，也有因表現不佳被放棄的ETF，本篇筆者統計今年以來最受歡迎以及最多人棄守的ETF排名，讓大家參考哪一檔是今年的人氣王，資料統計至11月底。

2024-12-26 11:56