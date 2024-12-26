今年00713、00915、正二共獲利144萬！艾比「長期投資需要耐心」：還買下第2間房

一轉眼2024年又要過啦！所以來盤點一下今年的獲利，今年價差+股息共領了約144萬元，還購置了第二間房。

今年我的股票價差共賺約126萬元，股息共領約18萬元。

價差的部分，為年初賣掉高股息ETF，獲利285,349元；5-9月賣出正二ETF，獲利975,166元，後續我把這些錢拿去買了第二間房。

股息的部分，則是「00713＋00915」的第三季股息，共拿179,566元。第四季股息明年1月才領得到，所以本篇文章不計入。

所以2024年「價差＋股息」共拿1,440,081元。

總結2024年的投資軌跡如下：

1、2023年：持有00878＋00919＋00713＋0056＋債券ETF 2、2024年1月初：換股為00631L、00675L、00670L及QLD 3、2024年5-9月：慢慢賣出正二ETF、買第二間房 4、2024年9月：開始買入00713＋00915

純粹記錄一下，明年繼續加油！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。