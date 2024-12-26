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今年00713、00915、正二共獲利144萬！艾比「長期投資需要耐心」：還買下第2間房

聯合新聞網／ 林艾比
長期投資需要保持耐心與紀律。股市示意圖／中央社
長期投資需要保持耐心與紀律。股市示意圖／中央社

一轉眼2024年又要過啦！所以來盤點一下今年的獲利，今年價差+股息共領了約144萬元，還購置了第二間房。

今年我的股票價差共賺約126萬元，股息共領約18萬元。

價差的部分，為年初賣掉高股息ETF，獲利285,349元；5-9月賣出正二ETF，獲利975,166元，後續我把這些錢拿去買了第二間房。

股息的部分，則是「00713＋00915」的第三季股息，共拿179,566元。第四季股息明年1月才領得到，所以本篇文章不計入。

所以2024年「價差＋股息」共拿1,440,081元。

總結2024年的投資軌跡如下：

1、2023年：持有00878＋00919＋00713＋0056＋債券ETF

2、2024年1月初：換股為00631L、00675L、00670L及QLD

3、2024年5-9月：慢慢賣出正二ETF、買第二間房

4、2024年9月：開始買入00713＋00915

純粹記錄一下，明年繼續加油！

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00631L元大台灣50正2 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金

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