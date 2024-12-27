他想賣20張00713改買這4檔 網勸不如買0050分散風險

有網友因投入00713錯失市場漲幅，並處於虧損的投資困境，他考慮賣出套牢部位轉投台股和美股ETF，相中標的包括00692、00850、VOO、QQQM，但不確定是否合適。另一位網友回應，認為套牢不等於「韭菜」，投資應基於清晰目標而非盲目跟風，並建議以市值型ETF（如0050或VT）分散風險，透過長期定期投入，借助時間減少短期波動影響，逐步實現穩健回報。

一位網友在PTT發文分享了自己的投資困境，由於年中將一半資金投入00713，錯失了市場的一大波漲幅，現階段還處於虧損狀態。他表示考慮將套住的20張00713賣出，轉而投入台股的00692、00850以及美股的VOO、QQQM四檔ETF，或者選擇繼續持有00713以等待配息，同時用另一半資金加碼上述四檔標的。他坦言自己最近經常收聽投資頻道「清流君」，越來越覺得自己是典型的「韭菜」，因此希望能得到投資達人的建議來做出更明智的決策。

另一位網友回應前述投資者的困惑，認為套牢並不代表就是「韭菜」。他以自己的經驗為例，表示帳面整體仍有虧損，但手中的00713目前是唯一獲利的標的，原因僅在於這是他最早購買的投資項目，而非當時具備優異眼光。他進一步指出，投資決策應基於清晰的目標，而非盲目跟風，並建議原發文者重新審視當初購買00713的動機，是為了短期內快速獲利？還是尋求相對穩定的長期投資？若未充分考量目標與策略，就將另一半資金隨意投入市場，可能面臨同樣的困境。

該網友強調，投資需要時間來沖淡短期市場波動帶來的風險。他提醒不要被他人購買飆股的高額回報所誘惑，因為其中隱藏的風險往往被忽略。他建議採取市值型ETF作為主要投資標的，例如0050或VT，分散風險並與市場共同成長。他認為這樣的策略能讓投資者在市場低迷時也不感孤單，並在時間的助力下，逐漸實現長期穩健的回報。他的核心建議是保持耐心，堅持定期投入，以達到長期理財的目標。

其他人留言「年中不就在台股最高點附近，買什麼etf到現在差不多吧」、「如果低基期的可以買，現在就是加碼跌爛的ETF和美債了」、「會砍在8/5真的別說自己是傻多，傻多看到台積破半年線只會滿腦子抄底，而且8/2~8/9台積股東人數還多八萬創下歷史次高，說明台灣的傻多散戶還真的挺強的」、「才不要投資0050咧，我要006208」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。