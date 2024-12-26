月配息ETF有「兩優點」！ KN先生：缺點容易陷入惡性循環

月配息ETF的優缺點

昨天有看一點點陳老師的直播，他說月配息是幻術，一筆錢一次給你和分十次給你是一樣意思，一樣是那些錢在移來移去沒有增加或減少，其實他說的完全沒錯。

而且我覺得講月配息要看的是年殖利率，不是看一個月配多少再乘以12，你把這個月配多少自動認為接下來12個月都會配一樣金額嗎？實際上未來是有增有減的狀況。

我覺得月配息有幾個優點是

1.可以增強複利效果

因為每個月拿到錢可以馬上再投入，比一年配一次利息放在投信公司淨值裡好。

為什麼呢？因為你每個月的配息除了可以投回原標的，或可以選擇拿這檔月配息的錢再投其他ETF或個股或是看市況決定留著現金彈性比較大。

2.可避開健保補充保費

ETF配息的利息和股利所得要課稅，就是單筆超過兩萬元要課稅，月配息是分開給付所以每個月配息比較難超過兩萬元有節稅效果，除非你投資很大。

缺點是每個月要付一次匯費。

當然投信會出月配息ETF就是要吸引投資人，只是稍微內行一點的人看就知道是數字遊戲

至於缺點除了匯費行政費多以外，就是投信要扛每月配息的壓力若是碰到市況不好手上現金不多就會減少配息（像最近的情況）投資人開始賣出，平準金減少價格下跌，陷入惡性循環。

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