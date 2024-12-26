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2024人氣ETF排行榜！大黑馬00918成長2.6倍、0050掉出前三、00882績效31%仍遇3.4萬人拋手

聯合新聞網／ ETF存股計畫
台股20日早盤跌逾百點。圖／聯合報系資料照
台股20日早盤跌逾百點。圖／聯合報系資料照

今年以來將近有32檔新的ETF掛牌上市，總體加起來共約有280檔ETF，其中一定有特別有人氣，也有因表現不佳被放棄的ETF，本篇筆者統計今年以來最受歡迎以及最多人棄守的ETF排名，讓大家參考哪一檔是今年的人氣王，資料統計至11月底。

00878、0056仍然穩居台股ETF人氣王

首先來看整體的人氣排名，以受益人數的增減做排序，跟去年相比的話，國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）穩居前兩名，元大台灣50（0050）則從第三名被擠到第六名。

今年掛牌的元大臺灣價值高息（00940）及統一台灣動能高息（00939）一上市便空降到榜上。

而名次前進最多的今年表現優異的大華優利高填息30（00918），由去年的33名提升到第15名，受益人數相較去年成長約2.6倍。

今年高股息熱度高、006208受益人數倍增

再來我們來看哪些ETF在今年受到最多投資人的青睞，受益人數增加的最多，如果是上市的ETF則是以上市第一個月的受益人數做起始點。

前三名分別是群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）及國泰永續高股息（00878），顯示投資人對高股息的熱愛持續加溫。

市值型ETF富邦台50（006208）位居第四名，今年以來的受益人數也有呈現倍數成長。

不過我們看到00929及00934雖然以今年來看是成長，但近期因為配息表現不佳的關係其實受益人數有逐週在減少，甚至有可能進入下面的人氣大減排行。

00939遭7.7萬投資人棄守、00882愈3.4萬人解套脫手

最後我們看到被投資人放棄的15檔ETF，第一名是台股人氣第13名的00939，自3月上市以來被將近7.7萬人棄守，做為今年月配高股息的先鋒，目前報酬率為-4.48%著實不理想。

第二名則是富邦特選高股息30（00900），在今年許多季配高股息的配息好表現下，配息集中在第三季的00900便被4.8萬名投資人放棄，未來看它調整為月配息後能否挽回一些人氣。

第三名則是國泰智能電動車（00893），這檔比較讓人意外，00893今年的績效可以說是名列前茅，近期特斯拉的飆漲持續帶動00893的股價成長。

另外中信中國高股息(00882)也是今年的高股息績效王，主要來自中國政策帶來的利多漲幅，仍然有3.4萬的投資人解套脫手。

◎本文內容已獲ETF存股計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00882中信中國高股息 00893國泰智能電動車 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 市值型 高股息

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