0050、006208成分股一樣、誰績效好？杉本12年每月買5千元：報酬率差了7.8%
杉本介紹了許多高股息ETF，但卻鮮少介紹市值型ETF，許多小本們要求能不能分析0050、006208？杉本今天就來解析一下這兩檔ETF。
這兩檔ETF追蹤的指數相同，皆為「台灣50指數」。由於追蹤的指數相同，所挑選出來的成分股也相同，決勝點就在於「內扣費用」。
0050內扣費用約：0.43%
006208內扣費用約：0.25%
006208的內扣費用低蠻多的。
那在長期投資方面呢？
市值型ETF因為目前台股來到高點，所以股價也比較高，適合定期定額買入，不適合大筆購入。
以每月投資5000元，從2013年至2024年不間斷，在這12年來0050的最後總值為214.6萬元，投資報酬率為198.2%，年化報酬率為9.5%；006208的最後總值為220.3萬元，投資報酬率為206%，年化報酬率為9.8%。長期投資來看，006208也較為吃香。
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