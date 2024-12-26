本金不夠投資來湊？小車曝致富關鍵：盡己所能地提升「本業的月收入」！

致富不只靠投資，更要靠本業

市面上有許多投資達人，為了呈現自身投資的碩果，往往會貼上對帳單以及股票總資產來證明自己所言不虛。也有展示自己擁有良好物質生活的一面，或是書寫不必工作的愜意日常。

這些享受都是他們先苦後甘耕耘多年的成果，但此類訊息也容易誤導財商觀念還不足的初學者，產生投資可以讓人致富的假象。

真正的致富關鍵仍在於本業

事實上，單靠投資是無法致富的，除非是擁有本科技能的專職投資人，每日投入十幾個小時研究股市操盤。一般小老百姓的業餘投資，諸如買大盤ETF、買高股息ETF、個股價值投資...等，都僅限於保障我們的錢能打敗通膨，進而在長期複利的道路上小有回饋罷了！無法單靠此種投資法致富，真正的致富關鍵仍在於「本業收入」。

本金不夠大，就算是持有年化報酬率10%的標的，複利多年的效果仍然相當有限。

提升本業能讓投資賺更多

偶爾有些在學的大學生，甚至國中生會私訊小車詢問要投資哪一檔標的？小車都一律回答把紅包錢依照自己心態能接受的程度，投入一檔市值型或高股息ETF即可，剩下的時間拿來用功讀書，出社會找到一份高薪的工作，才是真正加速資產累積之道。

以不同本業收入為例，便利商店店員月薪3萬，年薪36萬，且薪資提升幅度有限。電子工程師月薪5萬起跳，再加上獎金、年終，年均薪92萬（參考104薪資情報）。相同的工作天數，兩者轉換成金錢的效率卻天差地遠，工程師一年幾乎要抵商店店員三年薪資。

因此，強大的本業收入比任何投資都來得有效致富。再搭配適度節流以及正確的投資方法，能讓自己資產累積的速度如虎添翼，更早抵達財務自由的彼岸。

若本業收入少，能讓自己致富的方式不是投資，而是盡己所能地提升月收入。像是利用工作之餘充實自己其它專業技能、斜槓、接外快...等，都是能增加收入的方法，再搭配減省開支，擠出更多錢購入資產。

而不是抱著少少的本金，成天將心思放在尋找一本萬利的投資方法上。如此不僅事倍功半，還容易誤入詐騙集團的陷阱裏，賺錢不成，反而血本無歸。

友情提醒

1、年化報酬率超過10%的投資要當心 2、每月給你超過1%利息的一定是詐騙

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