高股息ETF股利縮水金融股又將取而代之？ 陳重銘：我選中信金而非玉山金和兆豐金

高股息ETF最近掀起了降息風，主要原因有些的規模在縮水，因此無法發放平準金。再來就是今年大盤的漲幅，絕大多數都是台積電貢獻的，高股息ETF的成分股反而沒什麼表現，所以資本利得也就縮水了，甚至變成利損。於是高股息ETF的配息開始縮水，而且只是剛開始喔，恐怕還會維持好一陣子喔，除非是成分股上漲賺到資本利得，不然真的要等到明年除權息旺季，成分股開始發放股利後，才會有更多的本錢來配息。

山不轉路轉，想要領股利也可以看看金融股啊，今年的獲利大成長，所以明年的股利有很大的成長空間，如果配發多一點的股利，加上除權息行情的發動，還可以賺到股價上漲的資本利得喔！那麼金融股這麼多，該怎樣挑選呢？來分享一下我主要的金融股持股（並非全部張數），最近有在我的《陳重銘-不敗存股術APP》分享過，帳面上已經賺到1736.5萬的價差了，誰說金融股不能存？過去說金融股不如高股息ETF的，現在是不是都閉嘴了！

國泰金是在2022年底買進，持有兩年賺了快一倍，我不會長期存國泰金，因為壽險主要金控受到美國利率政策影響很大，獲利呈現「景氣循環」，看看股價的走勢就知道了，2020年降息後獲利跟股價大幅上漲，2022年大幅升息後獲利跟股價又打回原形。這種股票不要存而是要作價差，最簡單的方式就是參考「月KD指標」，然後有紀律的操作即可。目前月KD已經在高點了，加上美國的利率政策，很可能因為川普上台而減緩降息的腳步，所以我先獲利了結。不過因為今年的獲利很好，說不定明年會加發股利，所以我也會持續觀察明年的獲利狀況，然後搭配日KD來操做短線的價差。

接著來看一下中信金，我持有多年所以成本不可能是24.09這麼高，這400張是2023年除息前賣出，然後在除息後買回的。金融股都有一個慣性，除息前因為想要領股利的買盤進入，推動股價往上一波；但是除息後的買盤縮手，加上有些趁機獲利了結的賣壓，股價也會往下一波。所以2023年除息前，我就拿出400張賣在26塊多，然後除息後用24元買回，賺到2塊多的價差也勝過當年1元的股利。

2024年看到中信金的獲利大成長，加上配發高達1.8元的股利，7月時股價一路衝破40大關，我覺得獲利大好應該會快速填息，就選擇抱著參加除息。可惜人算不如天算，8月時台股大盤急挫，經歷1807點的史上最大跌幅，中信金股價跟著往南走；然後中信金又高價搶親新光金，市場不買單也拖著股價往下，除息後股價來到32元的低點。

我如果遵守「除息前賣出，除息後買回」的策略，有機會賺到8元的價差，絕對勝過領1.8元的股利啊！後悔是無濟於事的，只能事後檢討改進了，當時中信金最大的利空還是併購新光金。我評估了兩個可能：

中信金如果順利併購新光金，集團規模衝上金控第一名，中信的銀行搭配新光的壽險，雙獲利引擎會帶起往後的獲利動能。但是新光過去的體質不佳，中信出高價併購也會壓縮往後的配息表現，所以只能算是「短空長多」。如果能夠長期堅持，度過幾年的陣痛期之後，就會開花結果。

中信金併購失敗，短線絕對是利多，少了拖油瓶的累贅，今年獲利又大成長，明年的股利絕對有成長的空間，股價也會有向上的動能啊。

基於上述兩點的評估，我覺得都對中信金有利，所以趁著大家擔心併購新光金，導致股價不振時，我選擇在低點時進場加碼。

中信金過去因為配息不佳被市場譏為「1元金」，公司明明獲利不錯，為何配息這般小氣？因為要把錢拿去賺更多的錢啊！看看2023、2024稅後淨利持續大成長，代表過去的布局已經開花結果了，所以2024年可以配發更高的股利來回饋給股東。

我從2008年存中信金至今已經16年，中信金最大的改變是從2017年起，不再發放股票股利，而是只配發1元左右的現金股利。儘管中信金的EPS都勝過玉山跟兆豐，但是台灣投資人明顯投「高股利」一票，而非「高獲利」。玉山金喜歡配發現金跟股票股利，兆豐金的股利金額又超越中信金，所以過去玉山跟兆豐的股價都超越中信。

過去幾年不斷有網友好心提醒我，要我放棄中信，改投玉山跟兆豐的懷抱。但是我知道股利的源頭是公司的「獲利」，所以堅定存「獲利好」的中信金。玉山金持續發放股票股利會導致股本膨脹，壓縮EPS之後股價就很難有所表現，最近2年玉山金的股票股利明顯縮水，就是不想讓股本膨脹過快，但也因為股票股利縮水，投資人不買單了，股價再也難有表現。

兆豐金盈餘分配律超過8成，不少投資人都覺得很大方，但是投資人你有沒有想過企業是「將本求利」，如果將大多數的獲利都發放給股東，其實是在暗示公司的發展性有限，有錢也沒地方投資，所以只能大方地發放股利，看看中華電就知道了，獲利都沒有成長性。最近兩年因為美國大幅升息，兆豐又是國內主要外匯交易銀行，受惠美元利差的加大，獲利出現成長。然而，2024年9月起美國已經開始降息，兆豐的獲利開始下滑，股價也被中信金超車。

從中信、玉山、兆豐這3家最近幾年的股價纏鬥，讓投資人明白「獲利」遠勝過「股利」的硬道理。要知道股利的來源是公司的獲利，我們要挑選獲利好的公司，而不是股利好的。今天先講國泰金跟中信金，改天繼續來講元大金跟凱基金。

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