00929配息縮水至0.05元的原因到底為何？ 貸夫：配多配少其實投信說了算！
＊原文發文時間為12月7日
本週最讓人震驚的消息，莫過於復華台灣科技優息（00929），本月每股只配出0.05元，年化配息率掉到3.3%，讓投資人大感失望！
因此，貸夫就好奇，到底是什麼原因，讓配息一夕之間腰斬...
首先，我看的是，該ETF的成分股有哪些？截止12/06，00929前六大成分股分別是：
1.聯發科（11.1%）
2.日月光（8.7%）
3.台灣大（8.3%）
4.聯電（8.3%）
5.遠傳（6.3%）
6.聯詠（5.8%）
老實說，除了持股權重高了點，這六大成分股我覺得沒什麼太大的問題。因為我最愛的00878，前六大成分股，有四檔（聯詠、聯發科、聯電、日月光）跟00929一樣。
接著，查一下00929的淨值。截至12/06，其收益平準金有0.44元，資本損益平準金有2.63元。其實還有向上配息的空間，但本次只配出0.05元，確實有點少！
接下來問題來了，為什麼投信要配少少的0.05元，整個配息的依據是什麼呢？
跑去看了一下00929的公開說明書，發現答案就在裡頭
整個可分配收益包括兩大項：
1.利息收入、股利收益、出借有價證券之租賃所得及收益平準金
2.資本利得收益
把這兩項可分配收益加起來，再除以受益權數單位，就是每單位可分配收益金額
然後最重要的一句話，在下面
「經理公司將按月決定是否分配收益，未分配之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益」
也就是說，配息配多少，投信說了算。我投信口袋即便還有不少可分配收益，但我不想這個月發出，想留待之後再發放，也不是不行歐
所以整體看下來，00929的成分股我覺得還行，整體基金體質也還算健全，這次只配少少的0.05元，後面有什麼原因，我也不知道。有沒有可能是在試試市場水溫，看看投資人對這配息的反應呢？ Who knows？
這讓我想起巴菲特說的一句話：「股票市場是一種工具，把錢從沒耐性的人手裡，轉移到有耐性的人手裡。」
我手上也有些00929的部位，這一次我選擇耐心等待，讓子彈飛一會兒，靜觀市場變化。
那你呢？
◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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