快訊

旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

案子會找人？柯文哲案女檢曾辦陸、海、空3大案 神秘端股還有哪些人

iPhone 17還沒出！蘋果iPhone 18 Pro傳新變化 加入光圈可變相機模組

00929配息縮水至0.05元的原因到底為何？ 貸夫：配多配少其實投信說了算！

聯合新聞網／ 白袍貸夫
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

＊原文發文時間為12月7日

本週最讓人震驚的消息，莫過於復華台灣科技優息（00929），本月每股只配出0.05元，年化配息率掉到3.3%，讓投資人大感失望！

因此，貸夫就好奇，到底是什麼原因，讓配息一夕之間腰斬...

首先，我看的是，該ETF的成分股有哪些？截止12/06，00929前六大成分股分別是：

1.聯發科（11.1%）

2.日月光（8.7%）

3.台灣大（8.3%）

4.聯電（8.3%）

5.遠傳（6.3%）

6.聯詠（5.8%）

老實說，除了持股權重高了點，這六大成分股我覺得沒什麼太大的問題。因為我最愛的00878，前六大成分股，有四檔（聯詠、聯發科、聯電、日月光）跟00929一樣。

接著，查一下00929的淨值。截至12/06，其收益平準金有0.44元，資本損益平準金有2.63元。其實還有向上配息的空間，但本次只配出0.05元，確實有點少！

接下來問題來了，為什麼投信要配少少的0.05元，整個配息的依據是什麼呢？

跑去看了一下00929的公開說明書，發現答案就在裡頭

整個可分配收益包括兩大項：

1.利息收入、股利收益、出借有價證券之租賃所得及收益平準金

2.資本利得收益

把這兩項可分配收益加起來，再除以受益權數單位，就是每單位可分配收益金額

然後最重要的一句話，在下面

「經理公司將按月決定是否分配收益，未分配之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益」

也就是說，配息配多少，投信說了算。我投信口袋即便還有不少可分配收益，但我不想這個月發出，想留待之後再發放，也不是不行歐

所以整體看下來，00929的成分股我覺得還行，整體基金體質也還算健全，這次只配少少的0.05元，後面有什麼原因，我也不知道。有沒有可能是在試試市場水溫，看看投資人對這配息的反應呢？ Who knows？

這讓我想起巴菲特說的一句話：「股票市場是一種工具，把錢從沒耐性的人手裡，轉移到有耐性的人手裡。」

我手上也有些00929的部位，這一次我選擇耐心等待，讓子彈飛一會兒，靜觀市場變化。

那你呢？

◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

00937B準備抄底？他趁年末「大量買進」壓低成本：死不退場

台積電（2330）年末收高⋯未來還會再創高？他擬砸500萬短線操作

買ETF更賺⋯他要取消勞退自提！過來人論戰分析兩者優劣

00757「不會配息」照樣勝過0050、006208含息報酬！ 00662也同樣不及它

相關新聞

00929配息縮水至0.05元的原因到底為何？ 貸夫：配多配少其實投信說了算！

復華台灣科技優息（00929），本月每股只配出0.05元，年化配息率掉到3.3%，讓投資人大感失望！因此，貸夫就好奇，到底是什麼原因，讓配息一夕之間腰斬...

00937B準備抄底？他趁年末「大量買進」壓低成本：死不退場

PTT網友熱議高收益債券ETF「00937B」是否適合年末抄底。有網友分享其對00937B的操作心得與策略。他指出，近期早盤00937B殖利率呈現下跌，但累積的債息收益仍然穩定。該網友表示，他已經持有大量00937B，

00757「不會配息」照樣勝過0050、006208含息報酬！ 00662也同樣不及它

統一FANG+ETF（00757），雖然未配息，但是今年以來含息報酬率達63.41%，在所有高規模ETF中績效最亮眼。連擁有台積電的台股市值型ETF富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）含息報酬也輸他。

買ETF更賺⋯他要取消勞退自提！過來人論戰分析兩者優劣

近日，PTT理財版一篇關於勞退自提與ETF投資的分析文章引起廣泛討論。發文網友透過詳細試算，探討不同稅率級距下勞退自提的適用性，以及與ETF投資相比的優缺點，並結合相關專家意見提供實務建議。他指出，勞退自提適合高稅率族群，但在特定情境下，選擇ETF投資可能帶來更高的報酬率。

ETF創富論壇 金管會主委談趨勢：ETF成投資關鍵字

金管會主委彭金隆昨（25）日說，2024年至今台灣ETF（指數股票型）市場規模已衝破6兆元大關，十年就成長40倍，ETF...

ETF創富論壇／劉宗聖：2.0時代 市場有七新

ETF在台發展21年締造多項奇蹟，投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖昨（25）日表示，「2025年將走向ETF2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。