00757「不會配息」照樣勝過0050、006208含息報酬！ 00662也同樣不及它

目前在台灣市場上規模前十大的原型ETF，全都是有配息的台股ETF，可以看出台灣投資人熱愛高息，但檢視績效，並非每檔都有好報酬。據晨星統計至12/24，明星級的元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）今年含息報酬率都不到一成。

規模排名第十二大的統一FANG+ETF（00757），雖然未配息，但是今年以來含息報酬率達63.41%，在所有高規模ETF中績效最亮眼。連擁有台積電的台股市值型ETF富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）含息報酬也輸它。

ETF專家表示，00757之所以不配息，是因持有的美股公司大多不配息，若配息通常會被扣30%的高稅率，不利投資者。投資00757在於賺取總報酬，因為坐擁全球十大科技霸主，這些龍頭股的成長力加上時間價值的複利，讓00757不配息照樣賺飽飽。

規模排名第十一大的富邦NASDAQ（00662）雖然也是不配息ETF，但今年含息報酬也跑輸00757，主要是科技純度大不同。

00662和00757即使一樣都有全球市值前五大的蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、GOOGLE，但00662合計占比不到35%，00757合計占比超過47%。不但如此，00757剩下的五檔成分股，今年全數走揚，網通巨頭博通今年總報酬超過117%，網飛(NETFLIX)也大漲超過九成，都是00757大漲的重要驅動者。而00662持有科技股占比僅約五成，其餘涵蓋汽車製造、零售、飲料等，今年表現低迷的英特爾、中概股的拚多多，都是00662的成分股。

ETF專家表示，00757的十檔成分股採等權重再平衡模式，每檔成分股的初始權重皆為10%，AI純度高，這些飆股狂飆時，權重貢獻度自然高於其他ETF。也因為00757的每檔成分股都是創新成長型的龍頭股，就算AI晶片王輝達前波進入修正，但網通晶片龍頭博通崛起，Google發表量子運算晶片利多，類股輪動00757照樣受惠。

ETF專家表示，選擇ETF最重要的是看成分股，若一昧追求配息，忽略了持有標的之優劣，要小心賺了股息賠了價差。且ETF大多是一季甚至半年才調整一次成分股，所以要挑選含有長線趨勢向上好股票之標的，否則一旦押錯寶就得面臨一季或半年才能換股的風險。00757十大成分股都是全球科技霸主，無論科技脈動如何轉換，這些龍頭企業都能掌握最尖端的前沿趨勢，適合風險承受程度較高的投資人，透過定期定額方式也可以存好股。

規模前12強ETF今年以來含息報酬率（％）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。