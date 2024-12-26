ETF創富論壇 金管會主委談趨勢：ETF成投資關鍵字

金管會主委彭金隆昨（25）日說，2024年至今台灣ETF（指數股票型）市場規模已衝破6兆元大關，十年就成長40倍，ETF這三個字應可上榜今年投資關鍵字，ETF已被視為重要理財工具，金管會將持續鬆綁法規，發展更多元化金融商品。

經濟日報昨舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」，邀請彭金隆致詞，他感謝經濟日報舉辦此類活動，可分享ETF國內外發展趨勢，提供產官學界互相交流的機會。

據金管會截至2024年底統計，有17家投信共發行263檔ETF，其中有249檔是投信ETF，十年前ETF市場規模只有1,600億元，如今是6兆1,154億元，十年光景就成長了40倍，是成長非常快速的市場。

進一步以占比看，這249檔、約6.12兆元的投信ETF，更占了整體投信基金規模9.33兆元的65.53%，成長驚人，彭金隆說，今年投資關鍵字，ETF這三個字應可上榜。

他說，金管會被行政院賦予打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，ETF是一個很重要的理財工具，我們希望這項計畫從客群、金流、參與機構、商品、及政策優惠等五大面向著手。

其中在商品結構方面，金管會將持續鬆綁法規，發展更多元化的金融商品，包括已公布的主動式ETF可主動操作新商機，及被動多重資產ETF也讓資產配置更多元化，這兩大商品是金管會非常重要的具體行動措施。

這兩大新ETF商品，有助於平衡國內主、被動基金市場的發展，擴展資產管理業務動能，並累積投信基金經理人的主動投資管理能力。

社會對ETF的未來發展抱持高度期待，特別是金管會開放主動式ETF是因應國際趨勢及呼籲政策推動方向。

金管會希望透過基金市場擴大，培養更多本土人才，吸引海外優秀的台灣金融人才回台，有助推動資產管理中心並增加更多國際合作機會。

金管會也將持續與公私部門廣泛合作，建立更完善的永續金融生態圈，協助發展更多元化的商品以接軌國際，為投資人帶來更好的操作績效和保障。

彭金隆也坦言，打造資產管理中心是一項極具挑戰的任務，也很多人質疑，但他認為，對的事情就要一直做，「我們只要持續做，就會往前邁進」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。