ETF創富論壇／張美媛：降息趨勢 買債好時機

統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛昨（25 )日以「聯準會按下降息鍵，債券ETF投資全攻略」為題，提醒當前市場有美國降息趨勢不變等三大趨勢，目前利率水準較歷史平均偏高，提供投資人長線布局債券良機。

張美媛分析，當前市場有三大未來趨勢，第一是美國降息循環啟動，儘管最近有些雜音引起波動，但美國降息的大趨勢不變，不過，受到川普上任及其政策影響，降息幅度和速度將放緩且伴隨波動，卻為投資人創造伺機進場或波段操作的機會。

張美媛談話重點

依據聯準會12月利率政策會議的經濟預測，顯示對於美國景氣樂觀，明年降息碼數從4碼降為2碼，中性利率上調到3%。此外，根據彭博市場分析師預估，今年第4季通膨相對第3季微幅上升，且上調明年通膨預估值，主因明年不確定因素較多。

第二大趨勢是美國軟著陸機率高。近期美國經濟數據顯示，經濟軟著陸的可能性持續提升，整體經濟環境保持穩健。而美國就業市場與整體經濟仍展現穩健增長，企業違約風險相對較低。

值得注意的是，11月ISM服務業指數為52.1，已連續五個月穩定站在50的榮枯線以上，顯示內需雖然放緩，但整體服務業仍處於擴張狀態；11月ISM製造業指數達48.4，優於市場預期，顯示製造業活動有所回溫，可能反映出大選後政策不確定性的緩解，企業信心恢復，甚至有企業提前因應川普的關稅政策進行備貨。

第三大是全球ESG將成為未來投資趨勢。值得注意的是，永續發展的日益關注正推動ESG投資，各國政府也制定了永續發展目標並大力推動，預計到2034年，全球ESG 投資市場規模將從2024年的29.86兆美元增至167.49兆美元左右，複合年增長率18.82%。

在目前的市場環境中，利率水準相較歷史平均偏高，提供長線布局債券的良好機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。