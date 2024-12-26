ETF創富大趨勢 專家教戰／彭衍翰：美、日、台股 現階段首選

復華投信新金融商品部投資經理彭衍翰指出，觀察過去五年主要投資工具報酬率，呈現股優於債，現階段以美國、日本、台灣等三地股市為首選；建議在資產配置中，以美、日、台股ETF搭配美國公司債ETF，可享有相當報酬率並降低波動率。

彭衍翰昨（25）日以「善用ETF資產配置 成就人生財富」為題發表專題演講，他表示，目前投資人有不少迷思，包括將台股高股息ETF視為「固定收益」商品，認為高股息的ETF可以一直配息下去；把海外債券型ETF視為「賺取資本利得」的商品，高股息ETF的股息愈高，愈要買進；債券型ETF的股價愈低，愈要加碼；獲利時間愈快愈好，時間太久就想換股操作。然而，台股高股息ETF不是固定收益的商品，債券型ETF是賺取固定收益，不是賺取資本利得。

彭衍翰談話重點

為避免陷入前述迷思，彭衍翰建議投資人善用資產配置，就是將資金按一個「最適比例」投資於各種資產，以獲得最佳的報酬／風險比例。有些投資人喜歡報明牌，但單壓一、兩檔個股，風險就會提高。資產配置的特點是降低資產價值的波動度，而非讓投資人一夕致富。因此投資時間要拉長，好處才會出現，所以「不擇時」；投資標的要分散，所以「不擇市」。

高報酬也代表伴隨高風險，投資人可能要犧牲一點高報酬率。把資產配置做好，還可以降低未來面臨投資不確定性的風險。也要依照報酬或孳息進行資產再平衡與再投入。此外，沒有永遠最好的資產配置組合，投資人要不斷檢視，根據自身需求來調整。

彭衍翰認為，希望降低投資風險的人都有做資產配置的需求，不管是想要幫自己加薪的小資族、沒有時間盯盤的上班族，無法判斷進出廠時間的投資者，只買不賣的存股族，或有被動收入需求的退休族，都應做資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。