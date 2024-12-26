ETF創富大趨勢 專家教戰／徐翊達：股債各半 不變應萬變

富邦投信投資策略師徐翊達指出，2025年投資王道是市值型ETF，但川普上任後，鐵定是變化非常劇烈的一年，因為川普很多政策是多空矛盾的，目前所有的企業獲利前瞻指引、經濟預測均未考量川普政策影響，建議2025年資產配置應採取股債各半，以不變應萬變，策略鎖定企業獲利及AI成長的趨勢。

徐翊達昨（25）日以「聚焦國內外市值型ETF 帶你投資全球頂尖企業」發表專題演講時指出，過去兩年都是高股息ETF當道，不過，今年台積電推高台股市值，推升台股大漲，加以這波AI行情才剛開始，2025年投資還是要看市值型ETF。因不少市值型ETF中，台積電比重超過五成，科技型ETF甚至有占比到六成。

徐翊達談話重點

「我知道AI很好，但要不要現在跑一趟？」徐翊達說，常遇到有投資人問這個問題，但其實現在半導體景氣仍在半山腰。短線的投資人得有本事在台積電跌破900元時勇敢地買回來，再去來回操作，因為股市低點通常是市場情緒恐慌時操作出來的。AI長線趨勢還沒看到終點。

徐翊達指出，「如果終究要投資市值型ETF，為何不現在就開始投資。」長期來看，台股一旦遇到中期回檔，都會跌回起漲點。而截至目前，全球市場除美國股市未曾大幅回檔，其他市場都經過較大幅度回檔修正，建議採取定期定額投資策略以分散投資時點、平均投資成本。

以過去台股長期定期定額來看，不管何時投入，年化報酬率差距不大，因而起點不重要；未免接下來要擔心川普政策，定期定額是進入市場最好方式。

市面上市值型ETF種類多元，徐翊達認為，美國、日本、台灣、印度、越南等股市的市值型ETF都是不錯標的，投資人可以衡量自己的投資經驗與周期進行選擇；此外，挑選標的也可留意公司治理，實證顯示公司治理做得好的公司自然會有比較好的營運表現。產業型ETF方面，徐翊達表示，產業型ETF可能有一個景氣循環，例如半導體可能三年一個多頭循環再一年空頭，投資人若選擇產業型ETF，要能忍得住空頭時間，因為有些產業的景氣衰退可能持續好幾年。

至於加入Smart Beta的ETF，以中小動能ETF選股策略而言，動能策略是高風險，不過，去年到今年都非常好用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。