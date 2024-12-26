ETF創富大趨勢 專家教戰／鄭立誠：布局AI 唯一明確機會

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰投信投資長鄭立誠。記者曾學仁／攝影
國泰投信投資長鄭立誠。記者曾學仁／攝影

川普即將就任美國總統，市場對2025年要隨時備戰各種變化球已有共識。國泰投信投資長鄭立誠以「2025年唯一確定趨勢：你不能錯過的AI投資」為題進行專題演講指出，川普已經為人工智慧（AI）背書，這是在眾多變數帶來的不確定性中，唯一明確的投資機會，建議優先布局受惠大的美國半導體龍頭ETF。

鄭立誠表示，川普應會以「美國製造優先」、「製造業回流」、「有利美國者不監管」等大方向推展新政策，將刺激各國廠商設立「多元基地供應鏈」，以迴避川普新政。在科技政策上，川普支持對AI僅輕度監管、且可能對科技併購開綠燈、且希望延長並進一步削減所得稅和公司稅，對於科技業富人和企業都是利多消息。

鄭立誠談話重點
鄭立誠談話重點

AI自2022年底橫空出世迄今，市場關注是否已經過熱、是否有泡沫危機。鄭立誠指出，回顧過往經驗，通常每十年會掀起一波投資新熱潮，相關資產動輒十倍漲幅，然觀察AI主題表現，可將2022年11月30日Open AI正式推出生成式AI對話機器人Chat GPT當作AI新科技時代的起點，AI領航者輝達、微軟合計作為AI新科技時代資產來看，區間漲幅僅達1.8倍，遠不及過去的泡沫。

此外，輝達、台積電等AI指標股有「愈漲愈便宜」的情況，從成長性角度來看，目前半導體巨頭的本益成長比（PEG）多落至1倍以下，為深度價內，以本益成長比（PEG）來看，輝達近兩年PEG最高達2.16倍，12月11日為0.72倍、而台積電近兩年PEG最高達2.8倍，12月11日為0.72倍，股價回檔意味更加物美價廉。

回顧美股三大指數近30年來，費城半導體指數的累計報酬優於那斯達克及標普500指數。目前半導體周期仍維持擴張區間，隨AI運算時代來臨，半導體營收進入爆炸的第四世代，需求只會愈來愈高，進而帶動半導體營收水漲船高，時至2030年，AI將推升全球半導體營收至1兆美元。

新科技成長性高，但波動度也相對較大，鄭立誠建議善用定期定額。統計近十年，美國費城半導體指數任意時間月底開始定期定額的表現，歷經一年後，平均報酬率為15.7%，正報酬機率為83%；兩年平均報酬率為33.7%，正報酬率提升至91%；三年後平均報酬率為49.9%，正報酬機率提高至98%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 半導體 美國

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