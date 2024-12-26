ETF創富大趨勢 專家教戰／劉宗聖：2.0時代 市場有七新

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
劉宗聖談話重點
劉宗聖談話重點

投信投顧公會理事長暨元大投信董座劉宗聖。記者曾學仁／攝影
投信投顧公會理事長暨元大投信董座劉宗聖。記者曾學仁／攝影

ETF在台發展21年締造多項奇蹟，投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖昨（25）日表示，「2025年將走向ETF2.0」，將有七個新關鍵，包括新政策、新趨勢、新產品、新成長、新商機、新配置、新挑戰。

「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」昨日登場，由經濟日報主辦，元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信、復華投信、統一投信等協辦。劉宗聖以「2025年ETF趨勢前瞻之機會與挑戰」為題發表專題演講。

劉宗聖表示，台灣ETF市場在1.0時代已寫下五個亮點，包含規模為亞洲第三、債券ETF規模亞洲第一、債券ETF受益人數亞洲第一、受益人數滲透率亞洲第一、高股息ETF受益人亞洲第一。

劉宗聖剖析ETF2.0市場趨勢前瞻有七「新」，第一，新政策，金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，喊出壯大投信計畫，ETF是協助邁向亞洲資產管理中心的一股力量。

第二，新趨勢。ETF在台灣成當紅炸子雞，截至11月底全球ETF規模15.12兆美元，前11月資金流入1.67兆美元，超越2021年流入1.29兆美元，今年將再創下單年度資金流入金額歷史新高。

第三，新產品。在開放主動式ETF與多重資產ETF方面，金管會17日公告相關法規修訂已完成預告程序，2025年相關產品即將在台問世，帶給投資人新選擇。

第四，新成長。目前台灣ETF市場中有17家ETF發行商，其中，15家是本土投信，未來有望吸引更多外商投信加入。

第五，新商機。目前台灣ETF在台股部分大多採用臺灣指數公司指數，在債券、海外股票等ETF則以採用彭博、ICE、富時等居多，四家指數公司各占逾1兆元規模。未來主管機關開放被動式多重資產ETF後，勢必再度引發國內、外指數公司爭取台灣ETF市場新成長契機。

第六，新配置。ETF1.0時代，投資人多傾向於購買單一產品、單筆投資的屬性，進入2.0時代，將跨入資產配置的配置導向，並透過AI加上多元化投組模式，投資人將擁有更多便利方案。

第七，新挑戰。業者新產品上市的市場布局與投資人教育很重要，避免因誤會而結合，因了解而分開；市場對高股息、債券ETF有重複購買或集中購買情況，引導投資人資產配置是挑戰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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