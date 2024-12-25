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輝達概念ETF 績效正點

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
指標股輝達（NVIDIA）從波段低點128美元，站回140美元大關。 （路透）
指標股輝達（NVIDIA）從波段低點128美元，站回140美元大關。 （路透）

受美國聯準會12月FOMC會後鷹派發言衝擊，美股主要指數震盪，但AI族群在長線趨勢加持下，短短幾個交易日迅速回神，指標股輝達（NVIDIA）更從波段低點128美元，站回140美元大關，推升含「輝」ETF表現。

根據統計，台股掛牌的海外股票型ETF中，「含輝量」前十大的ETF，在這一波Fed颳起的股市逆風中，到昨（25）日已有七檔繳出正報酬，顯示AI商機帶動下，對股價仍具堅實支撐。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷表示，受惠AI趨勢與基本面持穩，2024年美股預估企業獲利成長率仍維持雙位數增長，進入2025年，企業新訂單有望上揚，ISM客戶庫存下滑，在強韌基本面支撐下，預期美股明年上半年震盪整理過後，明年下半年仍具表現空間。在股價轉由獲利驅動、類股輪動機會增加的情況下，海外市場可聚焦全球大型優質成長股、低基期成長產業，並分批布局AI題材。

含輝量前十檔ETF近一周表現
含輝量前十檔ETF近一周表現

施政廷指出，2025年生成式AI仍會是投資主軸，AI軟體市場規模預期達雙位數成長；受惠高獲利成長與淨利率上揚帶動，資訊科技與通訊服務依舊是2025年第1季值得留意的產業，可作為核心配置。只是在市場廣度打開、類股輪動加快的環境下，預期2025年除了科技股，尚有醫療、通訊、工業、原物料等五大產業的企業獲利年增率也有機會雙位數成長；REITs、公用事業、工業兼具低評價優勢，也可關注作為衛星配置。

統一FANG+ETF（00757）經理人林良一表示，全球科技霸主今年以來全數走揚，類股輪動下00757都受惠。AI產業為長線趨勢，AI巨頭的利多輪流釋出，明年3月GTC大會更受矚目。00757看回不回，續航力強勁，吸引投資人買進，最新受益人5.7萬人，今年以來翻倍成長、增幅達109.89%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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