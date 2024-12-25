投等債ETF 抗震優選

將邁入2025年，面對川普重返白宮等諸多不確定，讓近期全球金融市場波動加大，投資等級債這類穩健收益型產品更可望成為波動環境下資金避風港，既能掌握優質收益機會，也能平衡投資組合波動。

由於川普政策具有高度不確定性，無論是美國對其他國家關稅經貿政策、美國政府債務問題，或是可能打亂聯準會降息步調等，皆讓市場震盪提升。

投資等級債ETF今年來獲得投資人青睞，受益人數大增，若以年至今人數增加最多前十名投等債ETF來看，單檔增加人數都在萬人以上，包括群益ESG投等債20+（00937B）、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債、國泰投資級公司債等，其中以00937B增加近21.2萬人最多，受益人數近32萬人。

投等債ETF受益人數今年來與近一周增加概況

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，儘管通膨降溫趨勢與央行降息速度皆見趨緩，不過根據EPFR資金流向統計，由於殖利率仍具吸引力，加上不確定性仍存，市場對於投資等級債這類穩健收益型產品需求強勁，資金持續流入。隨美國新政府將上任，雖然政策方向可能對短期利率帶來影響，不過長期而言，聯準會已將其考量在內，且回顧歷史數據，投資級企業在不同降息周期下擁有較佳盈利能力和穩定性，納入配置有助強化投組防禦能力，並兼顧收益需求。

曾盈甄指出，在投資等級債ETF選擇上，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢。

中信優息投資級債ETF經理人呂紹儀表示，根據外資機構巴克萊看法，今年美股表現強勁，2025年退休基金可能獲利了結股票，將資金轉往債市，投資級債殖利率處於長期相對高點，有利吸引外資持續買入。

此外，根據美銀證券統計，新冠疫情後美國公司債信用評等連續四年改善，投資等級債中BBB升評的比例明顯較A、AA等高出20%。今年來BBB級債券表現也是投資等級債中最出色的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。