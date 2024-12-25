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高股息ETF趨勢解析：資金行情將推升紅包效應？年底布局成關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

經濟日報25日舉行《2025投資論壇 ETF創富大趨勢》投資論壇。群益投信資深基金經理人謝明志以「投資高股息ETF你不能忽略的事」為題，建議投資人注意趨勢的重要性，並在低利率環境下，股市同時具備抗通膨能力，透過多元化配置和長期持有，可以在波動市場中獲得穩定收益。

謝明志表示，「趨勢」相當重要，股市也是一個很好的抗通膨工具。他舉例，美國道瓊工業指數自2000年科技泡沫後，已累計上漲約4倍。其中，巴菲特於2017年道瓊首度突破2萬點時，更大膽預測，假如美國10年期公債殖利率在未來10年維持在當前的2.3%附近，預計道瓊工業指數在50-60年內有機會上看10萬點，因此沒買股票的投資人可能會後悔。

反觀，謝明志指出，台灣投資人普遍喜歡「低買高賣」，但該種策略在股市創新高時容易導致錯失良機。他解釋，如同當年道瓊指數從五千點漲到兩萬點，許多人不敢相信它會繼續上漲到十萬點，但隨著時間推移，增長趨勢逐漸被證明是可能的，而面對股市不要怕創新高，反而要勇敢抱住。

事實上，資金行情也真的存在。謝明志也引用阿基米德的名言：「給我一個支點，我就能移動地球」。他表示，在股市中，關於「支點」則體現在外資的操作動向，對市場的漲跌具有舉足輕重的影響。

根據歷史數據，當外資大買時，大盤往往大漲；外資大賣時，大盤大跌，顯示外資操作具有「追高殺低」的特性。而當外資進行大筆交易時，交易的對手方則多數是內資。因此，當外資追高買入時，內資趁高賣出；當外資殺低賣出時，內資則逢低承接，內資的操作模式則偏向「低買高賣」，因此在ETF市場中，內資同樣為主要投資者，交易特性也與上述模式一致。

高股息近年來受投資人歡迎，但配息今年卻面臨壓力，謝明志分析，今年高股息ETF的配息壓力源自於企業獲利減少。由水庫來比喻，企業今年的「進水量」減少，自然導致配息能力的下降。不過，展望明年情況卻大不相同。根據最新財報，上市櫃公司前三季獲利年增32%，其中航運、金融以及AI相關的電腦周邊與半導體表現亮眼，有望推動明年企業的配息水準回升。

另外，隨時序接近年末，同時也是市場進行年底布局的關鍵時點。他指出，回顧歷史數據，台股在第4季至隔年第2季的表現通常優於第3季，尤其第4季經常是漲勢的起點，因此也與「資金行情」現密不可分，例如美國的「元月行情」及台灣的「紅包行情」，均因資金流入促進股市上漲。因此，年底到年初通常是適合進行投資規劃的時期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 高股息

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